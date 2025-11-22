ลุงโทนี่ คว้ารองเท้าตบหน้า เบิร์ดวันว่าง ๆ พังตู้หมูหัน ชาวเน็ตขอดูใบแจ้งความ ชี้จัดฉาก
โซเชียลระอุ เบิร์ดวันว่างๆ บุกพังร้าน ลุงโทนี่ จอสวนกลับด้วยรองเท้าตบหน้าสั่น ขู่เอาผิดส่งเข้าคุก ชาวเน็ตแห่กังขาจัดฉากเรียกยอดวิวหรือไม่?
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ทันที เมื่อมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ปะทะคารมและลงไม้ลงมือกันระหว่างสองคนดังในโซเชียลมีเดีย อย่าง เบิร์ดวันว่าง ๆ กับ ลุงโทนี่ เจ้าของร้านหมูหันชื่อดัง
เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นภาพของ เบิร์ดวันว่าง ๆ ที่บุกเข้าไปยังร้านของลุงโทนี่ ก่อนจะใช้ก้อนหินและหมวกกันน็อกขว้างปาใส่ตู้กระจกสำหรับโชว์หมูหันจนได้รับความเสียหาย ทำให้ ลุงโทนี่ เกิดบันดาลโทสะอย่างหนัก ตัดสินใจถอดรองเท้าที่สวมอยู่ ตรงเข้าตบที่ใบหน้าและศีรษะของเบิร์ดอย่างรุนแรง จนอีกฝ่ายต้องรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ ลุงโทนี่ได้ออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจ โดยประณามการกระทำของเบิร์ดว่าเป็น เป็น “คอนเทนต์ขยะ” พร้อมประกาศกร้าวว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อส่งเบิร์ดกลับเข้าไปนอนคุกเป็นรอบที่ 2 ให้ได้ และล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก ครัวลุงโทนี่ ก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวว่า ได้ทำการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจำนวนมากกลับตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมองว่าอาจเป็นการ “จัดฉาก” หรือเตี๊ยมกันเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดวิวหรือไม่ เนื่องจากทั้งคู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์
กระแสสังคมส่วนหนึ่งจึงเรียกร้องให้ลุงโทนี่นำ “ใบแจ้งความ” หรือบันทึกประจำวันออกมาแสดงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ หากเป็นเรื่องจริง พฤติกรรมของเบิร์ดถือว่ารุนแรงและผิดกฎหมาย แต่หากเป็นการจัดฉาก ทั้งคู่ก็จะตกเป็นจำเลยสังคมในข้อหาสร้าง “คอนเทนต์ขยะ” มอมเมาสังคมร่วมกันทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เบิร์ดวันว่างๆ” ออกคุก ได้รับอิสรภาพ วอนขอโอกาสสังคมอีกครั้ง
- ศาลสั่งจำคุก 1 ปี “เบิร์ดวันว่างๆ” ลงคลิปอนาจาร “แบงค์ เลสเตอร์”
- เพจดังเปิดภาพ เบิร์ดวันว่างๆ โดนกระทืบ รอบนี้ของจริง ไม่ใช่คอนเทนต์
อ้างอิงจาก : FB เบิร์ด วันว่างๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: