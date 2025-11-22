ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 14:31 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 14:36 น.
210
ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน

เริ่มแล้ว! ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถาม ดารา น. อยากรู้ไหม ท่านเปา คือใคร? ชี้ถูกเพจดังเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน

ตัวแม่มาแล้ว ปู มัณฑนา โพสต์รัวถึง ดารา น. หรือ นานา ไรบีนา หลังโดนกระแสดราม่าจากข่าวลือที่เพจ ท่านเปา ออกมาเปิดโปงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนกลายเป็นข่าวดังกระหึ่มโซเชียลและวงการบันเทิงไทยส่งท้ายปีกันเลยทีเดียว

ปู มัณฑนา โพสต์ตำหนิเพจดังว่าทำคอนเทนต์หารายได้ด้วยการเปิดเรื่องดราม่าของ น. เหมือนที่ตัวเองเคยโดนกระทำก่อนหน้านี้ แล้วคอนเทนต์นั้นก็จะถูกตบมุขต่อด้วยบุคคลหนึ่ง ก่อนจะฝากคำถามไปถึง น. ว่าอยากรู้ตัวตนของ ท่านเปา หรือไม่ เพราะตนนั้นมีเฉลย

“มุขเดิม ๆ ที่ใช้เล่นงาน น. เหมือนแม่ปูโดน ได้เงินจาก Content เปิดเรื่องโดยเพจขี้ข้า ตบมุขโดยไอ้หน้า…น.อยากรู้ไหมว่าใคร คือ ท่านเปา ขี้ข้าไอ้หน้า…แม่ปูมีเฉลย”

ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน-1 ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน-2

