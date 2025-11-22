ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน

เริ่มแล้ว! ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถาม ดารา น. อยากรู้ไหม ท่านเปา คือใคร? ชี้ถูกเพจดังเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน
ตัวแม่มาแล้ว ปู มัณฑนา โพสต์รัวถึง ดารา น. หรือ นานา ไรบีนา หลังโดนกระแสดราม่าจากข่าวลือที่เพจ ท่านเปา ออกมาเปิดโปงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนกลายเป็นข่าวดังกระหึ่มโซเชียลและวงการบันเทิงไทยส่งท้ายปีกันเลยทีเดียว
ปู มัณฑนา โพสต์ตำหนิเพจดังว่าทำคอนเทนต์หารายได้ด้วยการเปิดเรื่องดราม่าของ น. เหมือนที่ตัวเองเคยโดนกระทำก่อนหน้านี้ แล้วคอนเทนต์นั้นก็จะถูกตบมุขต่อด้วยบุคคลหนึ่ง ก่อนจะฝากคำถามไปถึง น. ว่าอยากรู้ตัวตนของ ท่านเปา หรือไม่ เพราะตนนั้นมีเฉลย
“มุขเดิม ๆ ที่ใช้เล่นงาน น. เหมือนแม่ปูโดน ได้เงินจาก Content เปิดเรื่องโดยเพจขี้ข้า ตบมุขโดยไอ้หน้า…น.อยากรู้ไหมว่าใคร คือ ท่านเปา ขี้ข้าไอ้หน้า…แม่ปูมีเฉลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นานา รับเสียงสั่น ดาราน. คือตัวเอง ลั่น ต.ไม่เกี่ยวข้อง พูดอะไรไม่ได้มาก ให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย
- เอาจริง! ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง ทำเสียชื่อเสียง คู่กรณีสวน คล้ายเคส หนุ่ม กรรชัย
- ปู มัณฑนา หย่าสามี หาญส์ หิมะทองคำ พิธีกรดังประจานเรื่องในครอบครัว ชนวนเหตุจบรัก 25 ปี
อ้างอิงจาก : IG poumantana
ติดตาม The Thaiger บน Google News: