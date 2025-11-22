ข่าวอาชญากรรม

ช็อกสรุปคืบหน้า “ฮาเร็มเรือนจำพิเศษฯ” วันนั้น ผบ.เรือนจำอยู่ในห้องทำงาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 11:26 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 14:29 น.
สรุปความคืบหน้า คดีฮาเร็มในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพจอนุวัต ผู้สื่อข่าวดังระบุชัด วันนั้นผู้บัญชาการเรือนจำก็อยู่ในห้องทำงาน

จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (22 พ.ย.68) เพื่อเข้าตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดกรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ มีพฤติกรรมเอื้อ “นักโทษจีนเทา VIP” กินหรูอยู่สบายพานางแบบสาวชาวจีน 2 คน ไปปรนเปรอผู้ต้องขังชาวจีน ซึ่งรู้ตัวผู้ต้องขังแล้ว 2 คน และจะตรวจสอบด้วยว่าเป็นผู้ต้องหาคดีใด แดนไหน

ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจอนุวัตจัดให้มีการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. โดยระบุถึงความคืบหน้าล่าสุดคดีฮาเร็มในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้น ปัจจุบันพบว่ามีการนำหญิงชาวจีนมาให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตรวจค้นหลักฐานสำคัญเป็นอสุจิเปื้อนกระดาษทิชชู

โดยช่วงเช้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าตรวจสอบเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพอีกครั้ง ได้รับ เบาะแสจึงวางแผนกับคนที่ไว้ใจ จน 16 พฤศจิกายน ได้บุกเข้าไป พบผู้ต้องขังชายชาวจีนและหญิงชาวจีนอยู่ในห้อง ซึ่งเชื่อมกับห้องผู้บัญชาการเรือนจำในสภาพใส่เสื้อผ้าแล้ว แต่พบหลักฐานสำคัญคือกระดาษทิชชู ที่มีคราบอสุจิ เก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งตรวจ เชื่อว่าหญิงชาวจีนเข้ามาขายบริการ ตอนนี้กลับประเทศจีนไปแล้ว เพราะเราไม่มีอำนาจควบคุมตัว

  • พบมีการลบกล้องวงจรปิดแต่กู้ได้บางส่วน

อีกทั้งจากข้อมูลยังพบว่า ทุกวันอาทิตย์จะมีการนำผู้หญิงมาในลักษณะแบบนี้นานพอสมควร โดยให้เดินผ่านทางห้องของผู้บัญชาการเรือนจำ ลงมาที่ห้องแห่งนี้ซึ่งเป็นห้องรับรองไม่มีเตียง แต่มีโซฟา-โต๊ะ-ตู้เย็น และประตูล็อคถึง 2 ชั้น (วันนั้นผบ.เรือนจำก็อยู่ในห้องทำงาน)

– มี เจ้าหน้าที่เอี่ยว 20 คนไล่มาตั้งแต่ผบ. เรือนจำไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่าง

-ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนแล้ว

-ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตรวจสอบเส้นเงินของผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่

ข่าวเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 22 พฤสจิกายน 2568
ภาพ Facebook @BangkokRemand

ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เพื่อน ยุทธ อุบล chanel” ให้ข้อมูลอีกด้านโดยหลังเกิดคดีอื้อฉาว “ขบวนการจีนเทา” ในไทยที่ผู้ต้องหาชาวจีนสามารถติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายทั้งโทรศัพท์ หญิงบริการ และช่องทางพิเศษต่าง ๆ จนทำให้เจ้าหน้าที่หลายรายถูกเด้ง-ถูกสอบ และกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก

ล่าสุดแอดมินของเพจดังกล่าวอ้างว่า สถานการณ์แบบเดียวกันเริ่มปรากฏในประเทศลาว เมื่อมีพลเมืองลาวถ่ายคลิปชาวจีนเทากลุ่มหนึ่งกำลังซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครเวียงจันทน์ ออกเที่ยวกลางคืนอย่างสบายใจราวคนมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมาย หนึ่งในชาวลาวที่ถ่ายคลิปได้พูดไว้ด้วยความระอาใจว่า ຈີນຢູ່ລາວ ນອກຈາກຈະໄດ້ບັດປະຈຳໂຕລາວ ພາສປອດລາວ ຍັງມີລົດປ້າຍຕຳຫຼວດ ມາຂີ່ນຳອີກ ງຶດ (จีนอยู่ลาว นอกจากจะได้บัตรประชาชนลาว พาสปอร์ตลาว ยังมีรถตำรวจให้ขี่อีก—งึดหลาย!)

เหตุการณ์นี้กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักในสังคมลาว ว่าเหตุใดชาวต่างชาติที่มีประวัติอาชญากรรมบางกลุ่มจึงสามารถเข้าถึงอภิสิทธิ์ของรัฐได้มากกว่าคนในชาติเอง.

