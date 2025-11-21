“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักโทษจีนเทาได้มีการสั่งการอย่างไรไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ้าง โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรียุติธรรมต้องสั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมย้ำว่าใครทำผิด ก็ว่าไปตามผิด รอสำนวนทั้งหลายออกมา แต่ว่าใครทำผิดเราก็ไม่ละเว้นอยู่แล้ว
ส่วนอยากจะเน้นย้ำอะไรหรือไม่เนื่องจากมีจีนเทาเข้าไปอยู่ในส่วนของราชการหรือไม่ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า เราก็ทำอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ส่งพวกหัวโจกกลับประเทศไปรับโทษที่ประเทศต้นทางหลายรายแล้ว รวมทั้งมีการยึดทรัพย์ ถอนสัญชาติ และทำทุกอย่าง
ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่เมื่อมีจีนเทาเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความผิดไปถึงไหนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบถูกลงโทษชัดเจนอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าเป็นการจงใจเรื่องกฎระเบียบก็ต้องมีการดำเนินการ ไม่ต้องกังวลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่เพิกเฉยแน่นอน
