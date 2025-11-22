อนุทิน ดูมือถือเช็กน้ำท่วมใต้ 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนกำหนดด่วน! บินช่วยหาดใหญ่
เกาะติดความเคลื่อนไหว “น้ำท่วมหาดใหญ่” ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บ่ายวันนี้ (22 พ.ย.68) ภายหลังเสร็จภารกิจมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-สารวัตร-ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ต.เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
การปรับเปลี่ยยกำหนดเร่งด่วนครั้งนี้ของนายอนุทินนั้น อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์ผู้จัดการระบุว่า เนื่องจากเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จึงได้ปรับกำหนดการเร่งด่วน โดยนายกฯ ได้มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ผ่านโทรศัพท์ตลอด ระหว่างร่วมงานบุญขอนแก่น และระหว่างที่ร่วมพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ซึ่งถึงตอนนี้มีรายงานว่า ได้มีปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง อัปเดตสถานการณ์เหตุน้ำท่วมเป็นระยะก่อนที่สุดท้าย นายกฯ จะไม่รีรอตัดสินใจลงพื้นที่ด่วน ! ช่วงบ่ายโดยทันที
มีรายงานด้วยว่าเมื่อถามถูกถามถึงระบบ “Cell Broadcast” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เมื่อถึงสถานการณ์จริง ! กลับไม่สามารถใช้งานได้นั้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการเมื่อใด ตนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจึงไม่ได้ติดตาม และเมื่อกลับเข้ามาในรัฐบาลอีกครั้ง ตอนนี้ขอเน้นไปที่การดูแลและการช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก
ขณะที่ข้อมูลล่าสุกจาก ปภ.ระบุ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 68 เวลา 06.00 น.) มีสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และปัตตานี รวม 66 อำเภอ 316 ตำบล 2,258 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 239,699 ครัวเรือน 645,247 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์น้ำภาพรวมในปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม รวม 49 อำเภอ 440 ตำบล 2,888 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 145,988 ครัวเรือน 490,855 คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะยังคงติดตามสถานการณ์และสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนการทำงานของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยหากประชาชนพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง “ไลน์ ปภ. รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือต่อไป
เช็กเลย !! พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังภัย ปภ.รายงานการแจ้งเตือนภัย วันที่ 22 พ.ย. 68 https://ndwc.disaster.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ตามหมายเลข โทรศัพท์ของสายการบินทึ่ให้บริการ
จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามสายการบินตามหมายเลขโทรศัพท์ของสายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้
- การบินไทย 0-7422-7231
- นกแอร์ 0-7422-7262
- ไทยไลอ้อนแอร์ 0-2529-9999
- บางกอกแอร์เวย์ส 0-7422-7424
- ไทยแอร์เอเชีย 0-7422-7297
- ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 0-2089-1909
- แบ็กส์บริการภาคพื้น (สกู๊ต) 0-7422-7264
