อนุทิน ดูมือถือเช็กน้ำท่วมใต้ 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนกำหนดด่วน! บินช่วยหาดใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 13:37 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 13:45 น.
78
แฟ้มภาพ

เกาะติดความเคลื่อนไหว “น้ำท่วมหาดใหญ่” ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บ่ายวันนี้ (22 พ.ย.68) ภายหลังเสร็จภารกิจมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-สารวัตร-ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ต.เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การปรับเปลี่ยยกำหนดเร่งด่วนครั้งนี้ของนายอนุทินนั้น อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์ผู้จัดการระบุว่า เนื่องจากเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จึงได้ปรับกำหนดการเร่งด่วน โดยนายกฯ ได้มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ผ่านโทรศัพท์ตลอด ระหว่างร่วมงานบุญขอนแก่น และระหว่างที่ร่วมพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ซึ่งถึงตอนนี้มีรายงานว่า ได้มีปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง อัปเดตสถานการณ์เหตุน้ำท่วมเป็นระยะก่อนที่สุดท้าย นายกฯ จะไม่รีรอตัดสินใจลงพื้นที่ด่วน ! ช่วงบ่ายโดยทันที

มีรายงานด้วยว่าเมื่อถามถูกถามถึงระบบ “Cell Broadcast” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เมื่อถึงสถานการณ์จริง ! กลับไม่สามารถใช้งานได้นั้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการเมื่อใด ตนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจึงไม่ได้ติดตาม และเมื่อกลับเข้ามาในรัฐบาลอีกครั้ง ตอนนี้ขอเน้นไปที่การดูแลและการช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก

ขณะที่ข้อมูลล่าสุกจาก ปภ.ระบุ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 68 เวลา 06.00 น.) มีสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และปัตตานี รวม 66 อำเภอ 316 ตำบล 2,258 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 239,699 ครัวเรือน 645,247 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์น้ำภาพรวมในปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม รวม 49 อำเภอ 440 ตำบล 2,888 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 145,988 ครัวเรือน 490,855 คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะยังคงติดตามสถานการณ์และสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนการทำงานของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยหากประชาชนพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง “ไลน์ ปภ. รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือต่อไป

เช็กเลย !! พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังภัย ปภ.รายงานการแจ้งเตือนภัย วันที่ 22 พ.ย. 68 https://ndwc.disaster.go.th

เช็กพื้นที่น้ำท่วม 22 พฤศจิกายน 2568
ภาพ @ปภ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ตามหมายเลข โทรศัพท์ของสายการบินทึ่ให้บริการ

จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามสายการบินตามหมายเลขโทรศัพท์ของสายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้

  • การบินไทย 0-7422-7231
  • นกแอร์ 0-7422-7262
  • ไทยไลอ้อนแอร์ 0-2529-9999
  • บางกอกแอร์เวย์ส 0-7422-7424
  • ไทยแอร์เอเชีย 0-7422-7297
  • ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 0-2089-1909
  • แบ็กส์บริการภาคพื้น (สกู๊ต) 0-7422-7264
ท่าอากาสยานหาดใหญ่วันนี้ 22 พฤจิกายน 2568
ภาพ Facebook @Hat Yai International Airport – HDY
สนามบินหาดใหญ่
ภาพ Facebook @HDY.Airport
น้ําท่วมสงขลาวันนี้
ภาพ @DDPMNews
เช็ค เส้นทาง น้ำท่วมวันนี้
ภาพ @DDPMNews
น้ำท่วม สงขลา 2568
ภาพ @DDPMNews
น้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้
ภาพ @DDPMNews
น้ําท่วมสงขลาวันนี้
ภาพ @DDPMNews

ข่าวกีฬา

โวล์ฟสบวร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ บันเทิง

วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
