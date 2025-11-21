ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

ณวัฒน์ เปิดใจหลังจบ Miss Universe 2025 ภูมิใจ วีนา คว้า รอง 1 ยันจัดงานไม่ขาดทุน ยกนิ้วโปรดักชันไทยกระหึ่มโลก
นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน การประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประกวด ผู้ชนะในปีนี้คือ ฟาติมา บอช สาวงามวัย 25 ปี จากเม็กซิโก
ณวัฒน์ กล่าวถึงผลการประกวด วีนา ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ว่า แม้จะรู้สึกเสียดายเสียใจบ้างตามประสาคนเชียร์ไทย แต่ยืนยันว่าน้องทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ ไม่มีจุดไหนผิดพลาด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่าง ทั้งการเดิน การตอบคำถาม และการลดจริตการประกวดให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
“สำหรับผม น้องไม่มีพลาดครับ ทำตามข้อแนะนำทุกอย่าง แต่คนอื่นอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่า ซึ่งเราก็ต้องเคารพผลการตัดสิน”
ส่วนประเด็นผู้ชนะจาก เม็กซิโก ณวัฒน์ขอสงวนความเห็นเรื่องคุณภาพ ให้เป็นหน้าที่ของแฟนนางงามในการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในฐานะองค์กร ตนขอแสดงความยินดีและเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
อีกหนึ่งประเด็นที่ณวัฒน์เน้นย้ำคือความภาคภูมิใจในทีมงานโปรดักชัน ทีมงานเบื้องหลัง ทั้งช่างภาพ แสง สี เสียง กราฟิก เป็นฝีมือคนไทยทั้งหมด ยกเว้นทีมคอมเมนเตเตอร์ ซึ่งได้รับคำชมจากชาวต่างชาติว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงเทียบเท่าระดับโลก
นอกจากนี้ ยังกล่าวชื่นชม เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ศิลปินที่มาร่วมโชว์ ว่ามีความเป็นมืออาชีพ ขยันมาก มาซ้อมตั้งแต่เช้ามืดร้องสดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความสามารถของคนไทยให้ชาวโลกได้เห็น
ในมุมของธุรกิจและการลงทุน ณวัฒน์เปิดเผยว่า การรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งนี้ถือว่าคุ้มทุน ไม่ขาดทุน ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเจ้าภาพที่มักจะเจ็บตัว รายได้หลักมาจากสปอนเซอร์รายใหญ่ที่จ่ายเงินสด (อาทิ KT 30 ล้านบาท) ยอดขายบัตรเข้าชมที่ทำได้ตามเป้าประมาณ 70 ล้านบาท
แต่เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทีมงานกว่า 140 ชีวิตและอุปกรณ์มหาศาล กำไรที่เหลือจึงไม่ได้มากมายนัก เปรียบเปรยว่า “กำไรนิดเดียว คล้ายๆ ขายไก่ย่าง” ส่วนโอกาสในการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในอนาคต ยังไม่ขอรับปาก 100% ขอโฟกัสที่เวทีของตนเองก่อน
กิจกรรมหลังประกวด ทีม Top 3 (เม็กซิโก, ไทย, เวเนซุเอลา) จะอยู่ทำกิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวในไทย ภูเก็ต, พัทยา ต่อจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม
ความสัมพันธ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์ ยังไม่ได้พูดคุยกับ แอน จักรพงษ์ อย่างเป็นทางการหลังจบงาน คาดว่าคงต้องมีเรื่องหารือกันยาว การทำงาน 20-21 วันนี้ ทำให้ตนเรียนรู้ที่จะอดทนและประนีประนอมมากขึ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยที่ประเทศไม่บอบช้ำ
ทั้งนี้ ณวัฒน์ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟนนางงามที่สนับสนุน ฝากให้ทุกคน Move on อย่างมีความสุขกับผลงานที่ออกมา เพราะถือว่าไทยได้ทำหน้าที่เจ้าภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
