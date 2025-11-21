ข่าวดาราบันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:41 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:41 น.
96
ณวัฒน์ เปิดใจหลังจบ Miss Universe 2025 ภูมิใจ วีนา คว้า รอง 1 ยันจัดงานไม่ขาดทุน ยกนิ้วโปรดักชันไทยกระหึ่มโลก

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน การประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประกวด ผู้ชนะในปีนี้คือ ฟาติมา บอช สาวงามวัย 25 ปี จากเม็กซิโก

ณวัฒน์ กล่าวถึงผลการประกวด วีนา ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ว่า แม้จะรู้สึกเสียดายเสียใจบ้างตามประสาคนเชียร์ไทย แต่ยืนยันว่าน้องทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ ไม่มีจุดไหนผิดพลาด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่าง ทั้งการเดิน การตอบคำถาม และการลดจริตการประกวดให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

“สำหรับผม น้องไม่มีพลาดครับ ทำตามข้อแนะนำทุกอย่าง แต่คนอื่นอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่า ซึ่งเราก็ต้องเคารพผลการตัดสิน”

ส่วนประเด็นผู้ชนะจาก เม็กซิโก ณวัฒน์ขอสงวนความเห็นเรื่องคุณภาพ ให้เป็นหน้าที่ของแฟนนางงามในการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในฐานะองค์กร ตนขอแสดงความยินดีและเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

Miss Mexico Fatima Bosch, center, is celebrated by other contesters after winning the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, Thailand, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

อีกหนึ่งประเด็นที่ณวัฒน์เน้นย้ำคือความภาคภูมิใจในทีมงานโปรดักชัน ทีมงานเบื้องหลัง ทั้งช่างภาพ แสง สี เสียง กราฟิก เป็นฝีมือคนไทยทั้งหมด ยกเว้นทีมคอมเมนเตเตอร์ ซึ่งได้รับคำชมจากชาวต่างชาติว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงเทียบเท่าระดับโลก

นอกจากนี้ ยังกล่าวชื่นชม เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ศิลปินที่มาร่วมโชว์ ว่ามีความเป็นมืออาชีพ ขยันมาก มาซ้อมตั้งแต่เช้ามืดร้องสดได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความสามารถของคนไทยให้ชาวโลกได้เห็น

ในมุมของธุรกิจและการลงทุน ณวัฒน์เปิดเผยว่า การรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งนี้ถือว่าคุ้มทุน ไม่ขาดทุน ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเจ้าภาพที่มักจะเจ็บตัว รายได้หลักมาจากสปอนเซอร์รายใหญ่ที่จ่ายเงินสด (อาทิ KT 30 ล้านบาท) ยอดขายบัตรเข้าชมที่ทำได้ตามเป้าประมาณ 70 ล้านบาท

Miss Mexico Fatima Bosch celebrates winning the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, in Nonthaburi province, Thailand, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

แต่เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทีมงานกว่า 140 ชีวิตและอุปกรณ์มหาศาล กำไรที่เหลือจึงไม่ได้มากมายนัก เปรียบเปรยว่า “กำไรนิดเดียว คล้ายๆ ขายไก่ย่าง” ส่วนโอกาสในการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในอนาคต ยังไม่ขอรับปาก 100% ขอโฟกัสที่เวทีของตนเองก่อน

กิจกรรมหลังประกวด ทีม Top 3 (เม็กซิโก, ไทย, เวเนซุเอลา) จะอยู่ทำกิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวในไทย ภูเก็ต, พัทยา ต่อจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม

ความสัมพันธ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์ ยังไม่ได้พูดคุยกับ แอน จักรพงษ์ อย่างเป็นทางการหลังจบงาน คาดว่าคงต้องมีเรื่องหารือกันยาว การทำงาน 20-21 วันนี้ ทำให้ตนเรียนรู้ที่จะอดทนและประนีประนอมมากขึ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยที่ประเทศไม่บอบช้ำ

ทั้งนี้ ณวัฒน์ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟนนางงามที่สนับสนุน ฝากให้ทุกคน Move on อย่างมีความสุขกับผลงานที่ออกมา เพราะถือว่าไทยได้ทำหน้าที่เจ้าภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

Miss Mexico Fatima Bosch, right, reacts next to Miss Thailand Praveenar Singh after winning the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, in Nonthaburi province, Thailand, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

