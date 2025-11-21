ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

คลิปเรียกทัวร์! แม่ของ “เนียรี โสเจียตา ไท” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และแฟนนางงามเขมร เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกวดนางงามจักรวาล ซึ่งผลการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 มีดังนี้ ผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้ คือ ฟาติมา บอช จากประเทศเม็กซิโก ส่วน วีนา ปวีนา ตัวแทนประเทศไทย คว้ารอง 1 มาครอง, รองอันดับ 2 ได้แก่ “เอสเตฟานิ อาบาซาลิ” สาวงามจากประเทศเวเนซุเอลา, รองอันดับ 3 ได้แก่ “อาห์ติซา มานาโล” ตัวแทนสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ และ รองอันดับ 4 ได้แก่ “โอลิเวีย ยาเซ” สาวงามจากประเทศโกตดิวัวร์

แม้ว่าจะมีกลิ่นดราม่าภายในกองประกวด เพราะดูเหมือนว่าผลในปีนี้จะถูกล็อกเอาไว้แล้ว ซึ่งอดีตกรรมการเวทีนี้ได้ออกมาแฉผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาเอง ขณะนี้ก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือด

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉยับ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

ทว่าก็มีชาวเน็ตตาดีไปเห็นคลิปเรียกทัวร์จากฝั่งแฟนนางงามเขมร โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sovan Ratha Ra ได้โพสต์คลิปบรรยากาศขณะชมการประกวด MU2025 ที่ประเทศบ้านเกิดของตัว และเมื่อประกาศผลออกมาว่า วีนา ปวีนา ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย ได้แค่รองอันดับ 1 เสียงเชียร์ของแฟนนางงาม ทีมงาน และรวมไปถึงแม่ของ “เนียรี โสเจียตา ไท” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ก็ส่งเสียงเฮลั่น กระโดดโลดเต้นแสดงความดีใจที่ไทยไม่ได้มงกุฎจักรวาล

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพ คุณแม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ยิ้มแย้มดีใจ ยกนิ้วโป้งให้จอโปรเจกเตอร์หลังทราบผลว่าไทยไม่ได้ที่ 1 นอกจากนั้นยังร่ายล้อมไปด้วยทีมงานและแฟนนางงามชาวกัมพูชาที่ดีใจกันจนเนื้อเต้น และบางคนขึ้นขนาดชูนิ้วกลางใส่จอขณะที่ฉายภาพของ วีนา ปวีนา ตัวแทนประเทศไทยอยู่ด้วย งานนี้บอกเลยว่าทัวร์ไทยบิดคันเร่งไปจอดเทียบท่าในคอมเมนต์เรียบร้อย

ชาวเน็ตคอมเมนต์

อ้างอิงจาก : FB Sovan Ratha Ra

