ทำดีที่สุดแล้ว! วีนา ปวีนา คว้ารอง 1 Miss Universe 2025 กองเชียร์ไทยกระหึ่มฮอลล์

ชนะใจแฟนนางงาม! ร่วมยินดี วีนา ปวีนา แบกสายสะพายประเทศไทย คว้าชัยรอง 1 บนเวที Miss Universe 2025 กองเชียร์ไทยส่งกำลังใจกระหึ่มฮอลล์
การประกาศผลรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 ปิดฉากอย่างงดงามเมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ได้แก่ ฟาติมา บอช สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก
ในส่วนของสาวงามจากประเทศไทย วีนา ปวีนา คว้ารองอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ แม้ว่าเธอจะไม่ได้คว้ามง 3 มาให้แฟนนางงาม แต่ผลงานในทุก ๆ กิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองประกวดก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ และสวยขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวัน จนมีโอกาสได้เข้ารอบลึกสุดเป็น 2 คนสุดท้าย Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 นับเป็นความสำเร็จที่ได้หัวใจแฟนนางงามชาวไทยทั่วประเทศไปได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว
สำหรับรางวัลที่สาวงามที่เหลืออีก 3 คนได้รับ ประกอบด้วย
- รองอันดับ 2 ได้แก่ “เอสเตฟานิ อาบาซาลิ” สาวงามจากประเทศเวเนซุเอลา
- รองอันดับ 3 ได้แก่ “อาห์ติซา มานาโล” ตัวแทนสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์
- รองอันดับ 4 ได้แก่ “โอลิเวีย ยาเซ” สาวงามจากประเทศโกตดิวัวร์
