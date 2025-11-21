แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา
ซีเอสไอ แอลเอ แฉ กลลวงใหม่ใช้ความไว้ใจจากลูกค้าเก่าหลอกสาวกรุงเทพฯ ข้ามแดนไปทำงานสบายรายได้งาม สุดท้ายกลายเป็นเหยื่อแก๊งจีนเทาในตึกนรกฝั่งเมียนมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 68 เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง CSI LA (ซีเอสไอ แอลเอ) ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของหญิงไทยรายหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของ ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยเหยื่อรายนี้ถูกล่อลวงให้เดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าสถานที่ทำงานในฝันกลับกลายเป็นตึกบัญชาการของแก๊งสแกมเมอร์ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนจีนสีเทา
จุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งนี้เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจที่เหยื่อมีต่อคนร้าย ชายชาวจีน ผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นลูกค้าเก่าที่เคยว่าจ้างให้เธอทำงานในกรุงเทพฯ มาแล้วถึงสี่ครั้งโดยไม่มีปัญหา
ทำให้หญิงสาวตายใจเมื่อได้รับข้อเสนอชวนไปทำงานพิเศษเพียงสามวันแลกกับค่าตอบแทนก้อนโต ด้วยความคุ้นเคยและประวัติการจ้างงานที่ดีมาตลอด เธอจึงตัดสินใจรับงานและเดินทางไปตามคำชักชวนโดยไม่คาดคิดว่าจะไม่ได้กลับออกมาอีก
ทันทีที่เท้าแตะพื้นที่เป้าหมาย ภาพฝันสลายกลายเป็นกรงขัง นส.ด พบว่าตัวเองถูกพาเข้าไปยังอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ฝั่งประเทศเมียนมา บริเวณตรงข้ามกับชายแดนบ้านวาเล่ย์ใต้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ทำงานปกติแต่เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เธอถูกยึดโทรศัพท์มือถือและถูกจำกัดอิสรภาพทันที ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามกำหนด และต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอิทธิพลมืดอย่างสิ้นเชิง
พี่ชายของผู้เสียหายได้ออกมายืนยันข้อมูลด้วยความร้อนใจว่า น้องสาวหลงกลเพราะความไว้ใจในตัวบุคคลที่เป็นลูกค้าประจำ ไม่คาดคิดว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล่อลวง รูปแบบการก่อเหตุครั้งนี้ตอกย้ำวิธีการล่าเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่มักใช้ผลประโยชน์บังหน้า
ล่อลวงให้เหยื่อเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนก่อนจะกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ทางครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้ให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตโดยเร็วที่สุด
