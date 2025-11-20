ราชทัณฑ์ แจงเด้งฟ้าผ่า ผบ.เรือนจำฯ เซ่นปมนักโทษจีน มีอิทธิพลเหนือคุก
กรมราชทัณฑ์ แจงคำสั่งย้ายด่วน ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังจู่โจมตรวจค้นพบเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ผู้ต้องขังชาวจีน ให้มีอิทธิพลเหนือคนอื่นจนนักโทษไทยไม่พอใจ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 กรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงกรณีการย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า
ตามที่สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับกรณีการโยกย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร อันเนื่องจากการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดในเรือนจำฯ นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า จากการเข้าจู่โจม และตรวจค้นดังกล่าว พบว่า มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง จึงได้ดำเนินการย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และย้ายผู้บัญชาการเรือนจำฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ยังกรมราชทัณฑ์
พร้อมกันนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม เจ้าหน้าที่กองทัณฑวิทยา เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจำฯ จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชาวไทย จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์ให้ทราบถึงพฤติการณ์ดังกล่าว
อนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ได้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็ว กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการจัดระเบียบเรือนจำตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ พร้อมดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดจริง เพื่อรักษามาตรฐานการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมต่อไป
