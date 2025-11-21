ข่าวดาราบันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 15:49 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:10 น.
328
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม

โพสต์ล่าสุด เวย์ ไทเทเนี่ยม โพสต์ภาพภรรยา ‘นานา ไรบีนา’ ยิ้มแย้ม เดินหน้าทำงานต่อ หลังเพื่อนแก๊งนางฟ้าทยอยอันฟอล

หลังจากที่เกิดกระแสข่าวในวงการบันเทิง ดาราตัวแม่อักษรย่อ ‘น.’ ชวนเพื่อนหลายคนร่วมลงทุนจนความเสียหายรวมพุ่งกว่า 400 ล้านบาท มีการแนะนำให้เอาเงินเก็บไปลงทุนจะผลกำไรดีกว่า ฝั่งเพื่อน ๆ รวมลงทุนด้วย ก่อนหน้านี้มีการโยงเรื่องดังกล่าวไปถึง นานา ไรบีนา ก่อนหน้านี้ ดีเจดาด้า วรินดา ออกมาปฏิเสธในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมานานให้ว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีเพื่อนสนิทถูกยืมเงิน ล่าสุด เธอจะออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าข้อมูลที่ให้ไปก่อนหน้านี้ไม่ครบถ้วน ยืนยันเจตนาว่าต้องการขอโทษไม่ใช่การแก้ตัว

ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยคือเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้า ได้แก่ เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์ และ คริส หอวัง ทยอยอันฟอลโล่อินสตาเกรมของ นานา ไรบีนา จนเกิดข้อสงสัยว่าข่าวดาราตัวแม่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้หรือไม่

ต่อมา แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล หนึ่งในแก๊งนางฟ้า ออกมาไลฟ์สดและตอบคำถามชาวเน็ตที่ส่งเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาภายในกลุ่ม เธอรู้สึกเครียดและมืดแปดด้านกับเรื่องที่เกิดขึ้น ยอมรับว่า “ตามข่าวเลยค่ะ มันต้องมีคนเสียหาย มันถึงเป็นข่าว ก็ตามนั้นเลยทุกคน” แต่ตนไม่สามารถพูดอะไรได้จริง ๆ เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ฉะนั้นจุดยืนของเธอคือเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิง เพราะการหันหลังให้โยที่อีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรตนก็ถือว่าไม่แฟร์ พร้อมแจ้งให้ทุกคนรอฟังข่าว ยืนยันว่าตนไม่ได้อันฟอลโลว์

อย่างไรก็ดี นานา ไรบีนา ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ กับข่าวลือที่เกิดขึ้น แต่เคยออกมายืนยันว่า วุ้นเส้น วิริฒิพา เพื่อนสนิทของตนที่ก่อนหน้านี้เคยมีคนปล่อยข่าวเท็จ ยืนยันว่า “วุ้นเส้นเพื่อนนานา ไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์%”

แก๊งนางฟ้า
ภาพจาก Instagram : ann_laisuthruklai

เมื่อตรวจสอบไปยังโซเชียลของสาวนานายังไม่มีการอัปเดตใด ๆ แต่ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานา โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม daboyway เผยให้เห็นภาพนานายังคงมีรอยยิ้ม ขณะที่กำลังทำงาน พร้อมแท็กร้าน @neversaycutz

อย่างไรก็ดี ต้องคอยติดตามต่อว่าเธอจะออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร

ส่องความเคลื่อนไหวล่าสุด นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : daboyway
นานา และ เวย์ - 6
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา และ เวย์ - 5
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา และ เวย์ - 3
ภาพจาก Instagram : nanarybena

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

