นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

โพสต์ล่าสุด เวย์ ไทเทเนี่ยม โพสต์ภาพภรรยา ‘นานา ไรบีนา’ ยิ้มแย้ม เดินหน้าทำงานต่อ หลังเพื่อนแก๊งนางฟ้าทยอยอันฟอล
หลังจากที่เกิดกระแสข่าวในวงการบันเทิง ดาราตัวแม่อักษรย่อ ‘น.’ ชวนเพื่อนหลายคนร่วมลงทุนจนความเสียหายรวมพุ่งกว่า 400 ล้านบาท มีการแนะนำให้เอาเงินเก็บไปลงทุนจะผลกำไรดีกว่า ฝั่งเพื่อน ๆ รวมลงทุนด้วย ก่อนหน้านี้มีการโยงเรื่องดังกล่าวไปถึง นานา ไรบีนา ก่อนหน้านี้ ดีเจดาด้า วรินดา ออกมาปฏิเสธในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมานานให้ว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีเพื่อนสนิทถูกยืมเงิน ล่าสุด เธอจะออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าข้อมูลที่ให้ไปก่อนหน้านี้ไม่ครบถ้วน ยืนยันเจตนาว่าต้องการขอโทษไม่ใช่การแก้ตัว
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยคือเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้า ได้แก่ เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์ และ คริส หอวัง ทยอยอันฟอลโล่อินสตาเกรมของ นานา ไรบีนา จนเกิดข้อสงสัยว่าข่าวดาราตัวแม่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้หรือไม่
ต่อมา แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล หนึ่งในแก๊งนางฟ้า ออกมาไลฟ์สดและตอบคำถามชาวเน็ตที่ส่งเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาภายในกลุ่ม เธอรู้สึกเครียดและมืดแปดด้านกับเรื่องที่เกิดขึ้น ยอมรับว่า “ตามข่าวเลยค่ะ มันต้องมีคนเสียหาย มันถึงเป็นข่าว ก็ตามนั้นเลยทุกคน” แต่ตนไม่สามารถพูดอะไรได้จริง ๆ เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ฉะนั้นจุดยืนของเธอคือเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิง เพราะการหันหลังให้โยที่อีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรตนก็ถือว่าไม่แฟร์ พร้อมแจ้งให้ทุกคนรอฟังข่าว ยืนยันว่าตนไม่ได้อันฟอลโลว์
อย่างไรก็ดี นานา ไรบีนา ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ กับข่าวลือที่เกิดขึ้น แต่เคยออกมายืนยันว่า วุ้นเส้น วิริฒิพา เพื่อนสนิทของตนที่ก่อนหน้านี้เคยมีคนปล่อยข่าวเท็จ ยืนยันว่า “วุ้นเส้นเพื่อนนานา ไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์%”
เมื่อตรวจสอบไปยังโซเชียลของสาวนานายังไม่มีการอัปเดตใด ๆ แต่ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานา โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม daboyway เผยให้เห็นภาพนานายังคงมีรอยยิ้ม ขณะที่กำลังทำงาน พร้อมแท็กร้าน @neversaycutz
อย่างไรก็ดี ต้องคอยติดตามต่อว่าเธอจะออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร
