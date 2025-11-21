ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี
เปิดประวัติ มานพ ชมชื่น ย้อนรอยเส้นทางเติบโตสายงานยุติธรรมก่อนเจอมรสุมจีนเทาพ่นพิษ ค้นห้องขังเจอแอร์–ไมโครเวฟ–สาวเยี่ยมถึงที่ จนต้องตั้งกรรมการสอบสวนและย้ายเข้ากรุ
คำสั่งย้ายด่วนระดับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่อนลงมาแบบไม่มีใครคาดคิด ชื่อของ นายมานพ ชมชื่น ขึ้นหน้าหนึ่งทุกสำนัก หลังจากที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเดิมและไปปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา การโยกย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การหมุนเวียนตามวาระปกติ แต่เป็นผลพวงโดยตรงจากกรณีอื้อฉาวเรื่อง คุกวีไอพี และอภิสิทธิ์ชนของกลุ่มนักโทษจีนเทาที่กำลังเป็นข่าวดัง
ไต่เต้าจากภูธรสู่เก้าอี้เกรดเอ
หากย้อนดูประวัติการทำงานของนายมานพ จะเห็นกราฟชีวิตราชการที่พุ่งทยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขาเริ่มต้นชีวิตข้าราชการในสายงานราชทัณฑ์และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างโชกโชน
จุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้ข้ามห้วยไปปฏิบัติงานที่สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ สกธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานมันสมองของกระทรวงยุติธรรม โดยรับผิดชอบงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำให้เขามีมุมมองการบริหารที่กว้างกว่างานควบคุมผู้ต้องขังเพียงอย่างเดียว
เมื่อกลับมายังกรมราชทัณฑ์ นายมานพได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญหลายเก้าอี้ เริ่มจากตำแหน่งเลขานุการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเปรียบเสมือนแม่บ้านขององค์กร ก่อนจะออกไปโชว์ฝีมือบริหารเรือนจำในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมตามลำดับ
- ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
- ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
- ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
ผลงานที่ผ่านมาส่งให้เขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในสายงานเรือนจำฝ่ายควบคุมชาย นั่นคือตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่ที่คุมขังผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดีและคดีดังระดับประเทศมากมาย
สะดุดขาตัวเองเพราะปมจีนเทา
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องมาหยุดชะงักลงเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2568 จากปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำที่เปิดเผยความลับดำมืดในแดนขัง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นพบหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักโทษชาวจีนสีเทาอย่างโจ่งแจ้ง
สภาพความเป็นอยู่ของนักโทษกลุ่มนี้แตกต่างจากนักโทษทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ภายในห้องขังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผิดระเบียบ ทั้งเครื่องปรับอากาศและไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหาร
สิ่งที่สร้างความตกตะลึงยิ่งกว่าคือรายงานเรื่องการจ้างวานนักโทษไทยให้ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัว คอยดูแลความสะอาดและอำนวยความสะดวกประหนึ่งเจ้านายกับบ่าว
รวมถึงประเด็นอ่อนไหวเรื่องการอนุญาตให้หญิงสาวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมและพบปะในลักษณะที่เกินขอบเขตการเยี่ยมญาติปกติ จนนำไปสู่การค้นพบห้องลับใต้บันไดที่กลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้
คำสั่งย้ายฟ้าผ่าครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรมราชทัณฑ์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขยายผลว่าอภิสิทธิ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีเจ้าหน้าที่คนใดเข้าไปมีส่วนรู้เห็นหรือรับผลประโยชน์บ้าง การย้ายนายมานพออกจากพื้นที่จึงเป็นการเปิดทางให้การสอบสวนเดินหน้าไปได้อย่างอิสระและโปร่งใสที่สุด
