ข่าวอาชญากรรม

ฉาวทั่วโลก เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดโสเภณี ปรนเปรอนักโทษจีนเทา สมสู่ห้องลับใต้บันไดคุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 10:12 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:27 น.
644
ภาพห้องลับใต้บันไดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ที่ใช้จัดปาร์ตี้เซ็กซ์นักโทษจีนเทา

แฉยับคุกวีไอพีของนักโทษจีนเทา ใช้ห้องลับใต้บันไดเป็นรังรักจัดปาร์ตี้เซ็กซ์กับนางแบบสาว พบหลักฐานถุงยางใช้แล้วเกลื่อนพื้น กระทรวงยุติธรรมเต้นสั่งย้าย ผบ.เรือนจำพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนยกชุด

วงการยุติธรรมไทยต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งกับกรณีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นภายในรั้วกำแพงสูงของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นแบบไม่ทันตั้งตัวได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึง

ภาพลักษณ์ของเรือนจำความมั่นคงสูงถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อเจ้าหน้าที่ค้นพบห้องลับวีไอพีที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักโทษชาวจีนผู้ทรงอิทธิพล หรือที่รู้จักกันในชื่อ จีนเทา ให้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราสุขสบายราวกับราชา พร้อมบริการพิเศษที่เกินขอบเขตของกฎหมายไปไกล

จุดเริ่มต้นของการเปิดโปงครั้งนี้มาจากเบาะแสสำคัญที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บางกลุ่มรู้เห็นเป็นใจและเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษกลุ่มนี้แลกกับผลตอบแทนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินระดับภัตตาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน และที่เลวร้ายที่สุดคือการอนุญาตให้มีหญิงสาวชาวต่างชาติ ทั้งจีนและญี่ปุ่น ที่ถูกอ้างว่าเป็นนางแบบสาวเดินทางเข้ามาภายในเรือนจำเพื่อให้บริการทางเพศ โดยมีค่าจ้างสูงถึงหลักล้านบาทต่อครั้ง

จากการรายงานของสื่อหลักหลายสำนักระบุตรงกันว่า จุดนัดพบสวาทแห่งนี้คือ ห้องลับใต้บันได ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตู 1 และประตู 2 ของเรือนจำ ช่องทางนี้ถูกใช้เป็นทางผ่านพิเศษที่เชื่อมต่อมาจากห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำบนชั้น 2 ทำให้หญิงสาวที่ถูกว่าจ้างสามารถเล็ดลอดสายตาและการตรวจค้นตามระบบปกติเข้ามาได้อย่างง่ายดาย

หลักฐานสำคัญที่มัดตัวแน่นหนาคือสภาพภายในห้องลับที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปพบ ซึ่งเต็มไปด้วยถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วและกระดาษทิชชูเปื้อนคราบอสุจิทิ้งเกลื่อนกลาด ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้กลายเป็นใบเสร็จชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการจัดปาร์ตี้ทางเพศเกิดขึ้นจริงภายในสถานที่ราชการแห่งนี้ และยังสะท้อนให้เห็นถึงอภิสิทธิ์เหนือระดับของนักโทษที่มีเงินถุงเงินถัง ซึ่งสามารถซื้อได้แม้กระทั่งความสุขทางกามารมณ์ในแดนสนธยา

นอกจากการมั่วสุมทางเพศแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษจีนเทากลุ่มนี้ยังเรียกได้ว่ากินหรูอยู่สบายเกินมาตรฐานนักโทษทั่วไป มีการจ้างวานนักโทษชาวไทยให้ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัว คอยดูแลทำความสะอาดห้องพักและอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ประหนึ่งว่าพวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมหรูมากกว่าที่จะถูกคุมขังเพื่อรับโทษทัณฑ์

ทันทีที่เรื่องแดงขึ้นสู่สาธารณชน กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งด่วนให้ย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกกว่าสิบรายไปปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางทันที เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา

โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงเพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการทุจริตในครั้งนี้ ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจริง จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เปิดแผลเน่าเฟะในระบบราชทัณฑ์ไทย แต่ยังตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เงินและอำนาจสามารถซื้ออภิสิทธิ์ได้ทุกที่ แม้แต่ในสถานที่ที่ควรจะมีความยุติธรรมและความเท่าเทียมมากที่สุดอย่างคุก

ล่าสุดเช้าวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 68 ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง “การจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร” โดยระบุว่า

นักโทษจีนเทาใช้ชีวิตหรูหราในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

“วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามที่ได้มีการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ในช่วง ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการย้ายผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่บางส่วน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจํา จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์ นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนเบื้องต้นว่า ได้มีการตรวจค้นเรือนจําดังกล่าวแล้ว พบว่ามีสิ่งของต้องห้าม และ สิ่งของไม่อนุญาตให้มีครอบครองหรือใช้ในเรือนจํา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ นอกจากนี้ ยังพบสิ่งของเกินความจําเป็น เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ แอร์เคลื่อนที่ และอีกหลายรายการ รวมถึงพบว่า ผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนม และจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบกาแฟซอง จํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือนจํา อนึ่ง กรมราชทัณฑ์ ได้ดําเนินการ ย้ายผู้ต้องขังชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังเรือนจําที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และจะเร่งรัดดําเนินการสอบสวนต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ยังคงกําชับเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้ หลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเสมอภาค อีกทั้ง เรือนจําฯ เป็นสถานที่ที่ควบคุมดูแลผู้กระทําผิดให้ได้รับ ความปลอดภัย ซึ่งดําเนินการเป็นไปตามหลักนิติธรรม และกฎหมายที่กําหนดไว้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 10:12 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 12:27 น.
644
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button