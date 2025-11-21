การเงินเศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:15 น.
472
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท

จาะลึกพอร์ตลงทุนธุรกิจ นานา ไรบีนา สะใภ้แร็ปเปอร์ดัง จากร้านตัดผม Never Say Cutz สู่ธุรกิจโฮลดิ้งและอสังหาริมทรัพย์ เผยมูลค่าหุ้นในมือกว่า 21 ล้านบาทพร้อมโครงสร้างธุรกิจที่วางไว้อย่างรัดกุม

ท่ามกลางกระแสข่าวร้อนแรงในแวดวงบันเทิงที่มักเชื่อมโยงชื่อของ นานา ไรบีนา อินทชัย เข้ากับกลุ่มแก๊งนางฟ้าและบทบาทภรรยาของแร็ปเปอร์ชื่อดัง แต่ในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือบทบาทของ นักธุรกิจตัวจริง ที่ขับเคลื่อนอาณาจักรการค้ามูลค่ามหาศาล ข้อมูลเชิงลึกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักข่าวเศรษฐกิจเผยให้เห็นว่า เธอไม่ได้รวยเพียงเพราะงานในวงการบันเทิง แต่มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งรองรับอยู่อย่างน่าสนใจ

เจาะฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่า ปัจจุบัน นานา ไรบีนา มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการในบริษัทมากถึง 11 แห่ง โดยมี 7 บริษัทที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าหุ้นตามหน้าตั๋วรวมกันกว่า 21.39 ล้านบาท โครงสร้างธุรกิจของเธอถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ บริษัท ทวินทชัย โฮลดิ้ง จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับการลงทุนในนิติบุคคลอื่น ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์แบบธุรกิจครอบครัวสมัยใหม่

ในส่วนของธุรกิจบันเทิงและมีเดีย เธอมีบริษัทรองรับหลายแห่ง เช่น บริษัท ดาบอยเวย์ พับลิชชิ่ง จำกัด ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และคอนเทนต์ รวมถึง บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ โปรดักชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ศิวิไร 2014 จำกัด ที่เน้นหนักไปทางงานโปรดักชันและการผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด ที่จดทะเบียนเพื่อรองรับธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการทำแบรนด์สินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

รายได้รวมทะลุ 164 ล้านบาท

สิ่งที่ยืนยันสถานะทางการเงินของอาณาจักรนี้ได้ดีที่สุดคือตัวเลขผลประกอบการ มีการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินปี 2567 พบว่าบริษัททั้ง 7 แห่งที่เธอนั่งแท่นบริหารสามารถสร้างรายได้รวมกันสูงถึง 164 ล้านบาท และมีกำไรรวมประมาณ 4.5 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าธุรกิจของเธออยู่ในระดับเอสเอ็มอีขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการเปิดบริษัทกระดาษเพื่อสร้างภาพลักษณ์

บริษัท ดาบอยเวย์ พับลิชชิ่ง จำกัด

  • ธุรกิจด้านบันเทิง/ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ของ “DaBoyWay” และโปรเจกต์บันเทิงอื่น ๆ

บริษัท ทวินทชัย โฮลดิ้ง จำกัด

  • ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้ง ลงทุนถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (โครงสร้างแบบ family holding company ชัด ๆ)

บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ โปรดักชั่นส์ จำกัด

  • ธุรกิจโปรดักชัน-ความบันเทิง ผลิตคอนเทนต์/รายการ

บริษัท ศิวิไร 2014 จำกัด

  • ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

บริษัท เนเวอร์เซย์ จำกัด

  • อีกหนึ่งบริษัทสายผลิตรายการทีวี/บันเทิง

บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด

  • ตัวจริงของแบรนด์ร้านตัดผม “Never Say Cutz” จดทะเบียนเป็นกิจการร้านตัดผมอย่างเป็นทางการ

บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด

  • ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (ใช้เป็นฐานทำแบรนด์สินค้า/ออนไลน์คอมเมิร์ซของครอบครัว)

จากร้านตัดผมสู่ไลฟ์สไตล์แบรนด์ครบวงจร

ธุรกิจหน้าบ้านที่สาธารณชนคุ้นเคยที่สุดคือ ร้านตัดผม Never Say Cutz ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด แบรนด์นี้เริ่มต้นจากร้านตัดผมชายสไตล์ฮิปฮอปวินเทจและขยายสาขาไปทั่วประเทศจนกลายเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังต่อยอดแบรนด์ไปสู่สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่างชาญฉลาด ทั้งการจับมือผลิตนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษ Edwin Watch X Never Say Cutz และแบรนด์แว่นตา Way & Harpe ที่เคยนำไปจัดแสดงในงานระดับโลกมาแล้ว

บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด

  • รายได้รวม ปี 2567 (บาท) : 120,278,742 บาท
  • กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท) : 3,911,432
  • สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท) : 53,964,934
นานา ไรบีนา ขยายแบรนด์จากร้านตัดผมสู่ธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
CredenData

อาณาจักรของเธอยังขยายครอบคลุมไปถึงธุรกิจเสื้อผ้าเด็กที่ดูแลด้วยตัวเอง และการจัดงานอีเวนต์กีฬารวมถึงคอนเสิร์ตภายใต้แบรนด์ YBL Thailand ซึ่งใช้คอนเน็กชันในวงการบันเทิงและฮิปฮอปมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างลงตัว

สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ อาณาจักรสวนผึ้ง

นอกเหนือจากตัวเลขในระบบบริษัท นานา ไรบีนา ยังถือครองสินทรัพย์ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะที่ดินและบ้านพักตากอากาศในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสื่อหลายสำนักมักเรียกว่าเป็น อาณาจักรสวนผึ้ง ของครอบครัวอินทชัย พื้นที่ส่วนนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและเป็นอีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวนอกเหนือจากกระแสเงินสดจากธุรกิจ

บทสรุปจากข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า นานา ไรบีนา ในวันนี้คือนักลงทุนและผู้บริหารที่วางโครงสร้างความมั่งคั่งไว้อย่างรัดกุม โดยกระจายความเสี่ยงไปในหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งโฮลดิ้ง โปรดักชัน แฟชั่น และอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เธอสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยขาของตัวเองในฐานะนักธุรกิจหญิงแถวหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:15 น.
472
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button