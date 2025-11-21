เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

จาะลึกพอร์ตลงทุนธุรกิจ นานา ไรบีนา สะใภ้แร็ปเปอร์ดัง จากร้านตัดผม Never Say Cutz สู่ธุรกิจโฮลดิ้งและอสังหาริมทรัพย์ เผยมูลค่าหุ้นในมือกว่า 21 ล้านบาทพร้อมโครงสร้างธุรกิจที่วางไว้อย่างรัดกุม
ท่ามกลางกระแสข่าวร้อนแรงในแวดวงบันเทิงที่มักเชื่อมโยงชื่อของ นานา ไรบีนา อินทชัย เข้ากับกลุ่มแก๊งนางฟ้าและบทบาทภรรยาของแร็ปเปอร์ชื่อดัง แต่ในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือบทบาทของ นักธุรกิจตัวจริง ที่ขับเคลื่อนอาณาจักรการค้ามูลค่ามหาศาล ข้อมูลเชิงลึกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักข่าวเศรษฐกิจเผยให้เห็นว่า เธอไม่ได้รวยเพียงเพราะงานในวงการบันเทิง แต่มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งรองรับอยู่อย่างน่าสนใจ
เจาะฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จากการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่า ปัจจุบัน นานา ไรบีนา มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการในบริษัทมากถึง 11 แห่ง โดยมี 7 บริษัทที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าหุ้นตามหน้าตั๋วรวมกันกว่า 21.39 ล้านบาท โครงสร้างธุรกิจของเธอถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ บริษัท ทวินทชัย โฮลดิ้ง จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับการลงทุนในนิติบุคคลอื่น ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์แบบธุรกิจครอบครัวสมัยใหม่
ในส่วนของธุรกิจบันเทิงและมีเดีย เธอมีบริษัทรองรับหลายแห่ง เช่น บริษัท ดาบอยเวย์ พับลิชชิ่ง จำกัด ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และคอนเทนต์ รวมถึง บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ โปรดักชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ศิวิไร 2014 จำกัด ที่เน้นหนักไปทางงานโปรดักชันและการผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด ที่จดทะเบียนเพื่อรองรับธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการทำแบรนด์สินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบัน
รายได้รวมทะลุ 164 ล้านบาท
สิ่งที่ยืนยันสถานะทางการเงินของอาณาจักรนี้ได้ดีที่สุดคือตัวเลขผลประกอบการ มีการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินปี 2567 พบว่าบริษัททั้ง 7 แห่งที่เธอนั่งแท่นบริหารสามารถสร้างรายได้รวมกันสูงถึง 164 ล้านบาท และมีกำไรรวมประมาณ 4.5 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าธุรกิจของเธออยู่ในระดับเอสเอ็มอีขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการเปิดบริษัทกระดาษเพื่อสร้างภาพลักษณ์
บริษัท ดาบอยเวย์ พับลิชชิ่ง จำกัด
- ธุรกิจด้านบันเทิง/ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ของ “DaBoyWay” และโปรเจกต์บันเทิงอื่น ๆ
บริษัท ทวินทชัย โฮลดิ้ง จำกัด
- ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้ง ลงทุนถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (โครงสร้างแบบ family holding company ชัด ๆ)
บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะ ไลท์ โปรดักชั่นส์ จำกัด
- ธุรกิจโปรดักชัน-ความบันเทิง ผลิตคอนเทนต์/รายการ
บริษัท ศิวิไร 2014 จำกัด
- ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
บริษัท เนเวอร์เซย์ จำกัด
- อีกหนึ่งบริษัทสายผลิตรายการทีวี/บันเทิง
บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด
- ตัวจริงของแบรนด์ร้านตัดผม “Never Say Cutz” จดทะเบียนเป็นกิจการร้านตัดผมอย่างเป็นทางการ
บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด
- ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (ใช้เป็นฐานทำแบรนด์สินค้า/ออนไลน์คอมเมิร์ซของครอบครัว)
จากร้านตัดผมสู่ไลฟ์สไตล์แบรนด์ครบวงจร
ธุรกิจหน้าบ้านที่สาธารณชนคุ้นเคยที่สุดคือ ร้านตัดผม Never Say Cutz ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด แบรนด์นี้เริ่มต้นจากร้านตัดผมชายสไตล์ฮิปฮอปวินเทจและขยายสาขาไปทั่วประเทศจนกลายเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังต่อยอดแบรนด์ไปสู่สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่างชาญฉลาด ทั้งการจับมือผลิตนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษ Edwin Watch X Never Say Cutz และแบรนด์แว่นตา Way & Harpe ที่เคยนำไปจัดแสดงในงานระดับโลกมาแล้ว
บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จำกัด
- รายได้รวม ปี 2567 (บาท) : 120,278,742 บาท
- กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท) : 3,911,432
- สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท) : 53,964,934
อาณาจักรของเธอยังขยายครอบคลุมไปถึงธุรกิจเสื้อผ้าเด็กที่ดูแลด้วยตัวเอง และการจัดงานอีเวนต์กีฬารวมถึงคอนเสิร์ตภายใต้แบรนด์ YBL Thailand ซึ่งใช้คอนเน็กชันในวงการบันเทิงและฮิปฮอปมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างลงตัว
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ อาณาจักรสวนผึ้ง
นอกเหนือจากตัวเลขในระบบบริษัท นานา ไรบีนา ยังถือครองสินทรัพย์ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะที่ดินและบ้านพักตากอากาศในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสื่อหลายสำนักมักเรียกว่าเป็น อาณาจักรสวนผึ้ง ของครอบครัวอินทชัย พื้นที่ส่วนนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและเป็นอีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวนอกเหนือจากกระแสเงินสดจากธุรกิจ
บทสรุปจากข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า นานา ไรบีนา ในวันนี้คือนักลงทุนและผู้บริหารที่วางโครงสร้างความมั่งคั่งไว้อย่างรัดกุม โดยกระจายความเสี่ยงไปในหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งโฮลดิ้ง โปรดักชัน แฟชั่น และอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เธอสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยขาของตัวเองในฐานะนักธุรกิจหญิงแถวหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มดดำ เผย ดาด้า เช็กนานาแล้ว ยอมรับ ฟังข้อมูลไม่หมด เผย แก๊งนางฟ้าเจ็บหนัก สิบล้าน
- ยังไงแน่? พอลล่า-เจนสุดา อันฟอลฯ นานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้าสั่นคลอน คนโยงดราม่าฉาว?
- โพสต์ล่าสุด นานา ไรบีนา ออกโรงป้องเพื่อนรัก ยัน วุ้นเส้น วิริฒพา ไม่เกี่ยวปม 400 ล้าน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: