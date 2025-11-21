ข่าวดาราบันเทิง

มดดำ เผย ดาด้า เช็กนานาแล้ว ยอมรับ ฟังข้อมูลไม่หมด เผย แก๊งนางฟ้าเจ็บหนัก สิบล้าน

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 09:30 น.
ภาพจาก : รายการ แฉ
ภาพจาก : รายการ แฉ

สะเทือนแก๊งนางฟ้า มดดำแฉเพื่อนในกลุ่มโดนโกงหลักสิบล้าน ล่าสุด ดาด้า ยอมรับข้อมูลผิดหลังคุย นานา ด้านเอมมี่ มรกต กดอันฟอลเพื่อนรักตามรอยคนอื่นในแก๊ง

วงการบันเทิงสั่นสะเทือนอีกครั้งกับกระแสข่าวดาราตัวแม่ระดับตำนานถูกโยงเอี่ยวคดีโกงเงินร่วมลงทุนมูลค่าสูงกว่า 400 ล้านบาท ล่าสุดเรื่องราวกลับตาลปัตรเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่าง มดดำ คชาภา ออกมาเปิดเผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่าเพื่อนสนิทอย่าง ดีเจดาด้า วรินดา ได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับ นานา ไรบีนา เรียบร้อยแล้ว และได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษสังคม ยอมรับว่าข้อมูลที่พูดในรายการแฉก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับมา ไม่ได้รับรู้รายละเอียดตื้นลึกหนาบางทั้งหมด

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ดีเจ ดีเจดาด้า วรินดา เคยออกมาปกป้องเพื่อนรักแบบสุดตัว โดยยืนยันหนักแน่นในรายการแฉว่าเรื่องราวการระดมทุนและการติดหนี้ 400 ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริง เพื่อนในกลุ่มแก๊งนางฟ้าก็ไม่เคยมีใครถูกยืมเงินตามที่เป็นข่าว

แต่ทว่าสถานการณ์พลิกผันเมื่อมดดำได้สอบถามความคืบหน้ากับดาด้าอีกครั้ง และพบว่าหลังจากที่ดาด้าได้พูดคุยกับนานาเป็นการส่วนตัว เธอจึงตัดสินใจออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่านช่องทางของตนเอง ยอมรับว่าสิ่งที่พูดไปก่อนหน้าเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และยืนยันเจตนาว่าเป็นการออกมาขอโทษไม่ใช่การแก้ตัวแต่อย่างใด

ประเด็นที่สร้างความฮือฮายิ่งกว่าเดิมคือการที่มดดำทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่กลางรายการ โดยระบุว่ามีข้อมูลวงในยืนยันว่าหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า “โดนไปหลักสิบล้าน” แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใคร ซึ่งขัดแย้งกับคำยืนยันก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเสียหาย

ข้อมูลชุดนี้ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มที่ภายนอกดูรักใคร่กลมเกลียว แต่ภายในอาจกำลังสั่นคลอนจากปัญหาเรื่องเงินทองที่รุนแรงถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์

ภาพจาก : รายการ แฉ
ภาพจาก : รายการ แฉ

ตอกย้ำรอยร้าวในกลุ่มเพื่อนสาวเมื่อมีรายงานจากข่าวสดว่า เอมมี่ มรกต เป็นรายล่าสุดที่กดเลิกติดตามหรืออันฟอลโลว์อินสตาแกรมของนานา ไรบีนา ตามรอยเพื่อนร่วมแก๊งอย่าง พอลล่า เทเลอร์, เจนสุดา ปานโต และคริส หอวัง ที่ได้อันฟอลโลว์ไปก่อนหน้านี้

การกระทำในโลกโซเชียลเหล่านี้เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้าอาจเดินทางมาถึงทางตัน และปมขัดแย้งเรื่องเงิน 400 ล้านอาจมีมูลความจริงมากกว่าแค่ข่าวลือ

สถานการณ์ในขณะนี้ยังคงคลุมเครือและเต็มไปด้วยข้อสงสัย ฝั่งของนานา ไรบีนา ยังคงเก็บตัวเงียบและยังไม่มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ มีเพียงข้อความแชตที่ส่งถึงมดดำสั้น ๆ ว่าขอให้รอฟังความจริงจากปากของเธอก่อน

ทำให้สังคมและสื่อมวลชนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า เมื่อไหร่ที่เจ้าตัวจะออกมาเปิดเผยความจริงทั้งหมด และมหากาพย์ดราม่าครั้งนี้จะจบลงอย่างไร จะเป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือเป็นจุดจบของมิตรภาพอันยาวนาน คงต้องรอติดตามบทสรุปกันต่อไป

สังคมจับตามองความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้าอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก : รายการ แฉ
นานายังไม่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ภาพจาก : รายการ แฉ
ข่าวการโกงเงินในกลุ่มนางฟ้าทำให้เกิดคำถามมากมาย
ภาพจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 09:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

