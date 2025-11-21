อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

ข่าวเศร้าวงการฟุตบอลไทย อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ อดีตกองหลังทีมชาติไทยและสโมสรการท่าเรือฯ เจ้าของฉายา ‘แรมโบ้แต้’ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ
วงการฟุตบอลไทยร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ อดีตกองหลังทีมชาติไทย และสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เจ้าของฉายา “แรมโบ้แต้” ที่เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการป่วยมะเร็งตับ
อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ เคยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดประวัติศาสตร์ที่สร้างผลงานสำคัญให้กับทีมชาติไทย โดยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลเอเชียนเกมส์ 1990 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ในครั้งนั้น ทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ด้วยการล้มทีมชาติจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์ 1-0 จากประตูชัยของ ประเสริฐ ช้างมูล ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวบราซิล คาร์ลอส โรเบอร์โต คาวัญโญ่ ซึ่งถือเป็นการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทย
กำหนดพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพของ “แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2568 และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดตะกล่ำ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
