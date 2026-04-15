ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 16:28 น.
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ออกโรงเคลียร์ประโยคเด็ดแม่ทัพภาค 4 หลังกระแสย้ายพุ่ง ชี้เป็นการยืนยันหลักการว่าหน่วยงานไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงนอกกฎหมาย และเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อภาพรวมของทหาร

จากประเด็นดราม่าคำแถลงของ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ตอบโต้ผู้สื่อข่าวกรณีคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ด้วยประโยคที่ว่า “ถ้าผมเป็นคนทำนะ ผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก” จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันให้สั่งย้ายออกจากตำแหน่ง ล่าสุดทางต้นสังกัดได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนแรงของเรื่องนี้แล้ว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.อ.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ชี้แจงถึงเจตนาที่แท้จริงของแม่ทัพภาคที่ 4 โดยระบุว่า การที่แม่ทัพภาคที่ 4 เลือกใช้คำพูดในลักษณะดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันหลักการทำงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนว่า กอ.รมน. ไม่มีนโยบาย หรือส่งเสริมให้มีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

พ.อ.เอกวริทธิ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า คำพูดดังกล่าวเป็นการพยายามสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ที่ถูกจับกุมหรือพัวพันในคดี) เป็นการดำเนินการในนามของหน่วยงานทั้งหมด การชี้แจงที่ดูรุนแรงมีเจตนาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปรักปรำต่อภาพรวมของกองทัพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางกอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยันว่า ปฏิบัติการในลักษณะการพยายามฆ่านอกกระบวนการกฎหมาย ไม่เคยอยู่ในนโยบายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงยังคงยึดมั่นในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กระแสสังคมยังคงจับตามองท่าทีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ว่า คำชี้แจงจากรองโฆษกในครั้งนี้จะสามารถคลายความกังวลและสยบกระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่ 4 ได้หรือไม่ หลังจากที่ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ระบุว่า เรื่องนี้กำลังกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของรัฐบาลและกองทัพ.

