ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเดือด ครูพละย่ำยีลูกศิษย์วัย 12 เจอคุกแค่ 1 ปี 6 เดือน

เผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 15:26 น.
84
ครูพละเกาหลี ลูกศิษย์ อายุ 12
ภาพ @JTBC News

อดีตครูพละวัย 20 ปีเศษ ถูกตัดสินจำคุกหลังก่อเหตุบังคับข่มเหงน้ำใจลูกศิษย์ชั้นประถม พร้อมใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อข่มขู่ไม่ให้ผู้เสียหายบอกใคร

เมื่อเร็วๆ นี้ ช่อง JTBC รายงานคดีสะเทือนขวัญในวงการศึกษาเกาหลีใต้ เมื่ออดีตครูพละชาย (นามสมมติ นาย A) ถูกส่งฟ้องต่อศาลในข้อหากระทำชำเราและอนาจารเด็กหญิงวัย 12 ปี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองเมื่อปีที่ผ่านมา จากรายละเอียดการพิจารณาคดี

พบว่า หลังจากนาย A ก่อเหตุอนาจารลูกศิษย์แล้ว เขาได้พยายามใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย (SNS) ในการส่งข้อความหาผู้เสียหายเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยมีเนื้อหาในเชิงข่มขู่และคุกคาม เช่น พยายามบอกให้เด็กหญิงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและห้ามบอกใคร

มีการใช้คำพูดรุนแรงที่แสดงถึงอำนาจเหนือกว่า เพื่อทำให้เหยื่อเกิดความกลัวจนไม่กล้าแจ้งความ

แม้จำเลยจะพยายามบ่ายเบี่ยง แต่พยานหลักฐานจากบันทึกการสนทนาและคำให้การของเด็กหญิงผู้เสียหายมีความชัดเจน ศาลพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำต่อผู้เยาว์ที่ยังไม่สามารถปกป้องตนเองได้

ล่าสุด ศาลได้มีคำตัดสินลงโทษจำคุกนาย A เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน พร้อมสั่งคุมประพฤติและห้ามเข้าใกล้สถานศึกษาหรือสถานที่ที่มีเด็กเป็นเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

คดีนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในสังคมเกาหลีใต้ เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีสถานะเป็นครูซึ่งควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองต่างเรียกร้องให้มีการเพิ่มโทษในคดีอนาจารเด็กให้รุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

