ระทึก นักบินอวกาศจีนติดอยู่ในอวกาศ 3 ราย หลังยานถูกขยะอวกาศชนเสียหาย
มีรายงานว่านักบินอวกาศจีน 3 นาย บนสถานีอวกาศเทียนกง ยังคงติดค้างอยู่ในอวกาศ หลังจากที่ยานชนกับเศษขยะอวกาศ
สถานการณ์น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเมื่อนักบินอวกาศจีน หรือ ไท่คงน่าทส์ 3 นาย กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ติดค้างอยู่บนสถานีอวกาศเทียนกง (Tiangong space station) โดยไม่มีพาหนะที่พร้อมจะพาพวกเขากลับสู่โลก
รายงานระบุว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา นักบินอวกาศทั้งสามนายต้องติดอยู่บนสถานีอวกาศ เนื่องจากยานเสินโจว (Shenzhou) ซึ่งเป็นยานเพียงลำเดียวที่มีสำหรับเดินทางกลับ ได้ถูกเศษขยะอวกาศพุ่งชนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทำให้กระจกมองของยานร้าว
องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน (CMSA) ระบุว่า สาเหตุของการชนเกิดจาก “เศษขยะอวกาศชิ้นเล็กมาก” เจ้าหน้าที่ CMSA กล่าวว่า กำลังดำเนินการจัดส่งยานอวกาศลำใหม่ที่ปลอดภัยขึ้นไปทดแทน แม้ว่าจะยังไม่ยืนยันวันที่แน่นอนสำหรับการเดินทางกลับ แต่มีรายงานว่ากำหนดการปล่อยยานลำใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน
จนกว่าจะถึงเวลานั้น นักบินอวกาศในภารกิจ Shenzhou 21 ได้แก่ จาง ลู่, อู๋ เฟย, และ จาง หงจาง ก็จะต้องติดค้างอยู่บนสถานีอวกาศ
ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานจีนยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากนัก
เหตุการณ์ยานอวกาศติดค้างนี้นับเป็นครั้งที่สองในรอบสองปีที่นักบินอวกาศต้องติดอยู่ในวงโคจร ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม นักบินอวกาศของ NASA คือ บุทช์ วิลมอร์ และ ซูนี วิลเลียมส์ ก็เดินทางกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัย หลังภารกิจแปดวันยืดเยื้อกลายเป็นการติดค้างนานเก้าเดือนเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของยานกลับสู่โลก
ยาน ออสเบิร์ก วิศวกรอาวุโสของ RAND Corporation กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็น “สัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่” “แน่นอนว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดี” เธอกล่าว “หวังว่านักบินอวกาศจะสามารถกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยในเร็วๆ นี้”
ในขณะที่วงโคจรโลกเต็มไปด้วยเศษขยะอวกาศมากขึ้น ความเสี่ยงของการชนก็กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2021 เศษขยะอวกาศก็เคยพุ่งชนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และสร้างความเสียหายให้กับแขนกลของสถานีมาแล้ว
อ้างอิง : www.sciencealert.com
