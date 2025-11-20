เรือเฟอร์รีเกาหลี ขน 267 ชีวิต เกยโขดหิน ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 27 ราย
เรือเฟอร์รีเกาหลี “ควีน เจนูเวีย 2” ที่มีผู้โดยสารและลูกเรือ 267 ชีวิต เกยโขดหิน ส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 27 ราย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเรือเฟอร์รี “ควีน เจนูเวีย 2” ติดอยู่บนโขดหิน บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามมเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 27 ราย เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต
โดยเรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเชจูและกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองมอกโป ซึ่งอ้างอิงจากคำให้การของผู้โดยสารระบุว่าพวกเขาได้ยินเสียงดัง ก่อนที่เรือจะเอียง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบแจ้งให้ผู้โดยสารใส่เสื้อชูชีพ
ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 267 ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ยังไม่ได้มีรายงานถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นเรือยังถูกทิ้งไว้ในตำแหน่งเดิม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีแผนย้ายเรือ เมื่อน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นสูง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1
- เร่งตามหาผู้สูญหาย 38 ชีวิต เรือเฟอร์รีล่มใกล้บาหลี ตายแล้ว 4 ศพ
- แก๊งอินฟลูจัดปาร์ตี้บนเรือยอร์ชราคา 147 ล้าน สุดท้ายเรือล่ม แต่ยังแดนซ์กันต่อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: