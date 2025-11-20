“น.อ.ธรรมนูญ” เมินเขมรส่ง BHQ ประชิดชายแดน ลั่นไม่กลัว เตรียมพร้อมขั้นสุด
“น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” ยืนยันเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดรับมือสถานการณ์ชายแดน เมินข่าวลือเขมรส่งหน่วยรบพิเศษ BHQ ประชิด
น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชานำกำลังหน่วยรบพิเศษ หรือ BHQ เข้ามาประชิดชายแดนบริเวณบ้านทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ตรงข้ามชายแดนจังหวัดตราด
น.อ.ธรรมนูญ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และเป็นยุทธวิธีทางทหารทั่วไป ซึ่งฝ่ายตรงข้ามอาจจงใจสร้างข่าวเพื่อข่มขวัญฝ่ายไทย แต่ทาง ฉก.นย.ตราด ไม่ได้ให้ความสนใจหรือหวั่นเกรงแต่อย่างใด โดยยืนยันว่ากองกำลังนาวิกโยธินไทยมีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตลอดเวลา
สำหรับกรณีที่มีการอ้างว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากฝั่งไทย และมีการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เมื่อวานนี้ น.อ.ธรรมนูญ ยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเอง โดยเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงประทัด 1 นัด ส่วนคณะที่ลงพื้นที่นั้น ตนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็น AOT จริงที่ถูกนำมาสร้างสถานการณ์ หรืออาจเป็นทหารกัมพูชาที่แต่งกายเลียนแบบก็ได้ ซึ่งฝ่ายไทยไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่จำเป็นต้องประท้วงใดๆ
นอกจากนี้ ผบ.ฉก.นย.ตราด ยังชี้แจงข้อกังวลของผู้ปกครองทหารเกณฑ์ กรณีบุตรหลานที่เพิ่งฝึกเสร็จ 2 เดือนถูกส่งมาประจำการชายแดนว่า ทหารใหม่เหล่านี้จะได้รับมอบหมายให้อยู่ในส่วนสนับสนุนการรบ ไม่ได้ส่งไปอยู่แนวหน้าประชิดข้าศึก โดยจะมีการพิจารณาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม
