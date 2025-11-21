“ไผ่ ดาวดิน” ร้องถูกกลั่นแกล้ง โดนตัดสิทธิ์เยี่ยมญาติ เหตุประท้วงเขียนผนัง
ไผ่ ดาวดิน ร้องถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำ โดนตัดสิทธิ์เยี่ยมญาติ เหตุประท้วงเขียนผนัง โดนกักขังโรคนานไป อยู่เกิน 5 วัน
ไผ่ ดาวดิน หรือ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ผู้ต้องขังคดี ม.112 โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “จดหมายจากไผ่
ผมใช้กาแฟผสมน้ำ ปั้นแล้วเขียนใส่ผนัง เพื่อประท้วงการกักขังโรคที่นานจนเกินไป
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 68 ที่ผ่านมา ผมและครูใหญ่ย้ายจากเรือนจำภูเขียวมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และได้เข้าไปกักตัวห้อง 13 แดน 2 ซึ่งโดยปกติเราจะต้องถูกกักโรค 5 วันแล้วจึงจะได้จำแนกลงมาใช้ชีวิตข้างล่าง แต่เมื่อครบ 5 วันตามกำหนดเพื่อนผู้ต้องขังในห้องอื่นๆถูกจำแนกตัวไปยังแดนต่างๆแล้ว ผมยังต้องกักโรคอยู่ เหมือนถูกกลั่นแกล้งจากผู้คุม ผมจึงประท้วงโดยใช้ข้อเรียกร้องของการต่อสู้เมื่อปี 63 “ปฏิรูปสถาบัน Reform the Monarchy” มาเขียนบนผนัง
วันต่อมา นายนิภัทรชล หินสุข ได้ให้ผู้ช่วยงานเรือนจำมาใส่กุญแจมือไขว้หลัง ให้มาประกบผมซ้ายขวา แล้วพาผมลงไป
สอบถามที่หน้าแดน 2 ในช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าที่ ชื่อนายสันติ ป้องนพ ขึ้นมาที่ห้องกักโรคที่ผมอยู่ เพื่อถ่ายรูปและยังขู่ว่า จะไม่ให้ไปอยู่กับอานนท์และเพื่อนคู่คดีที่แดน 4 จะให้ไปอยู่ที่แดน 8
วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 68 คณะกรรมการจำแนกได้ให้ผมกับครูใหญ่ไปอยู่แดน 8 ตามที่นายสันติได้ขู่ไว้จริง หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยมาสอบถามข้อเท็จจริงจากผม และเรื่องราวก็เงียบไป
จนกระทั่งได้ทราบจากญาติว่าการจองเยี่ยมญาติใกล้ชิด ในวันที่ 27 พ.ย. ช่วงบ่ายของผมถูกตัดสิทธิ์ โดยที่ผมไม่ได้รับแจ้งผลของคณะกรรมการสอบวินัยด้วยซ้ำ
ผมโดนตัดสิทธิ์ที่จะได้พบปะญาติพี่น้องในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลพิพากษาคุก “ไผ่ ดาวดิน” 2 ปี 8 เดือน ชี้ไม่ใช่ความเห็นสุจริต
- ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน
- “ทนายอานนท์” ส่งสารจากเรือนจำ ไม่เห็นด้วย “พรรคส้ม” หนุน “อนุทิน”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: