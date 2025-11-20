เขมร เรียกนักข่าวมาอบรม อ้างเป็นคนลวนลามผู้ต้องหาหญิง เงียบเรื่องตำรวจ
เขมร เรียกนักข่าวมาอบรม อ้างเป็นคนลวนลามผู้ต้องหาหญิง ก่อนปล่อยตัว เงียบกริบเรืองตำรวจ หลังจากที่รายงานเบื้องต้นบอกเป็นฝีมือตำรวจ
จากกรณีที่มีการแชร์คลิป เจ้าหน้าตำรวจฝั่งกัมพูชา แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้หญิงที่อยู่ในความควบคุมตัว ทั้งการจับหน้า จับแก้ม และหยอกล้ออย่างสนุกสนาน สัมผัสตัวผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนาม รวมถึงมีการพูดจาแทะโลม จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด เว็บไซต์ แคมโบเดียเนส รายงานว่า บุคคลที่สัมผัสร่างกายของผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนามนั้นเป็นนักข่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเชิญตัวนักข่าวสองคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ ก่อนจะปล่อยตัวในเวลาต่อมา
ศูนย์กัมพูชาเพื่อสื่อมวลชนอิสระ กล่าวว่า นักข่าวออนไลน์ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมในฐานะสื่อมวลชน และเหตุการณ์ดังกล่าวลดทอนคุณค่าและความเชื่อมั่นของสื่อมวลชนในกัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงกัมพูชาเริ่มการอบรวมฝึกฝนทั้งการใช้ภาษาและพฤติกรรมในการรายงานความจริง และเป็นสะพานระหว่างประชาชนและทางการ พร้อมย้งย้ำด้วยว่าผู้ต้องหญิงชาวเวียดนามสามารถฟ้องร้องได้ โดยใช้หลักฐานจากคลิป
ย้อนกลับไป ก่อนหน้านี้กระทรวงสารสนเทศกัมพูชา สั่งเพิกถอนบัตรประจำตัวนักข่าว ชื่อขาน สาโรธ หลังพบข้อผิดพลาดร้ายแรงทางวิชาชีพ กรณีดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้มีการกล่าวถึงตำรวจแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกับรายงานส่วนใหญ่ที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลวนลามหญิงคนดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา ลงดาบเพิกถอนบัตรนักข่าว ถ่ายคลิปตำรวจลวนลามผู้ต้องหาหญิง
- แฉ! ตำรวจกัมพูชา ลวนลามผู้ต้องหาหญิงเวียดนาม ยิ้มหน้าระรื่น (คลิป)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: