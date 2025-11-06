หญิงวัย 40 ดับปริศนาที่รีสอร์ต “ดิสนีย์เวิลด์” ช็อกซ้ำ 3 สัปดาห์ก่อนสังเวยไป 3 ศพ
เกิดอะไรขึ้นที่ดิสนีย์เวิลด์? โศกนาฏกรรมซ้ำซาก สังเวย 4 ศพใน 3 สัปดาห์ ล่าสุดพบหญิงวัย 40 ปี เสียชีวิตที่รีสอร์ตในฟลอริดา
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความสะเทือนขวัญเป็นอย่างมาก เมื่อสวนสนุก ดิสนีย์เวิลด์ (Disney World) เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมอีกครั้ง โดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิตเป็นรายที่ 4 ภายในสวนสนุก ห่างจากเหตุสลดก่อนหน้านี้เพียง 3 สัปดาห์ สร้างความกังวลถึงความปลอดภัยในดินแดนที่ได้ชื่อว่า “มีความสุขที่สุดในโลก”
สำนักงานนายอำเภอออเรนจ์เคาน์ตี ยืนยันว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (2 พ.ย. 68) หญิงวัยประมาณ 40 ปี ถูกพบหมดสติที่โรงแรม ดิสนีย์ส์ ป็อป เซ็นจูรี รีสอร์ต (Disney’s Pop Century Resort) ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเจ้าหน้าที่ระบุเบื้องต้นว่า “ไม่มีร่องรอยการก่ออาชญากรรม”
ย้อนรอย 3 สัปดาห์ 4 โศกนาฏกรรม
การเสียชีวิตครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในพื้นที่ดิสนีย์เวิลด์ ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 68 ซัมเมอร์ อีควิตซ์ วัย 31 ปี เสียชีวิตในลักษณะต้องสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ที่โรงแรมคอนเทมโพรารี รีสอร์ต (Contemporary Resort)
ต่อมาวันที่ 21 ต.ค. 68 ชายวัย 60 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะพักอยู่ที่ ดิสนีย์ ฟอร์ต วิลเดอร์เนส รีสอร์ต
แลในวันที่ 23 ต.ค. 68 แมทธิว อเล็ก โคน วัย 28 ปี นักดนตรีและกรรมการตัดสินฟุตบอล จากลอสแอนเจลิส พลัดตกจากชั้น 12 ของโรงแรมดิสนีย์ คอนเทมโพรารี รีสอร์ต เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการปลิดชีพตัวเอง
ขณะเดียวกัน ที่ดิสนีย์แลนด์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็เพิ่งเกิดเหตุสลดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เมื่อพบหญิงวัย 60 ปีหมดสติบนเครื่องเล่นฮอนต์เตด แมนชั่น (Haunted Mansion) และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
จากเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสวนสนุกในจินตนาการระดับโลกของทุกเพศทุกวัยนี้ ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ จากทางดิสนีย์เวิลด์ ซึ่งหลายสื่อในต่างประเทศพยายามติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง หวั่นกระทบสภาพจิตใจของผู้ทราบข่าวที่เข้าพักในอาณาจักรดิสนีย์
อ้างอิงจาก : yahoo
ติดตาม The Thaiger บน Google News: