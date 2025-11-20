“ไผ่ ลิกค์” โต้ “อ.ปวิน” เรื่องเสื้อแบรนด์ดัง ตัวละเกือบแสน ยันใช้เงินบริสุทธิ์ซื้อ
ไผ่ ลิกค์ โต้ อ.ปวิน เรื่องเสื้อแบรนด์ดัง ตัวละเกือบแสน ยืนยันใช้เงินบริสุทธิ์ซื้อ เพิ่งซื้อมาถ้าจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก็คงต้องแจ้งตอนที่หมดวาระ
อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวข้องกับ ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โดยระบุว่า “คนที่กล้าชนคอร์รัปชัน ต้องเป็นคนสดสะอาดจริงๆ แต่ในดินแดนสนธยากะลานคร คนโกงแกล้งเป็นคนสะอาด แล้วใส่ร้ายคนสะอาดว่าเป็นคนโกง โคตรซับซ้อน”
นอกจากนี้ยังแชร์ภาพเสื้อที่นายไผ่ใส่ และมีการระบุราคาว่าตกประมาณ 3,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราคาประมาณ 98,900 บาทไทย
อย่างไรก็ตามทาง ไผ่ ลิกค์ ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ว่า “ขอบคุณนะครับที่มาสนใจผมเสื้อเพิ่งซื้อครับแล้วที่ซื้อราคาค่อนข้างแพงเพราะมันใส่ได้ครับมันตัวใหญ่แล้วถ้าจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก็คงต้องแจ้งตอนที่หมดวาระครับ แต่ สส. ให้เงินกับใครเกิน 3000 ก็ผิดนะครับ แล้วเสื้อ ที่ซื้อมาก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์ครับ”
