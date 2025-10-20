ข่าว

ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 15:26 น.
ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” สส.พรรคประชาชน ข้อหาหมิ่นประมาท หลังโพสต์โยงบริษัทกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ยันไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

20 ตุลาคม 2568 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีกับ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ และ นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

จากแถลงการณ์ ระบุว่า“ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีเปิดที่ตั้ง บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่อาคาร ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และมีการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเพียงบางส่วน ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อการประกอบกิจการ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้น

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้กำกับดูแลบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องในการประกอบกิจการใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม กับ บริษัท ปรินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือเครือข่ายการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันผิดกฎหมายใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ และชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้อง

บริษัท จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมในอนาคต หากพบว่ามีการแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัท ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจและคลายข้อสงสัยในกรณีดังกล่าว”



