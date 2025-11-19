ข่าวต่างประเทศ

2 ผู้ร้ายเผยสาเหตุลงมือสังหารซีอีโอคนดัง เพราะเคยสั่งลูกจ้างวิดพื้น 500 ครั้ง แลกกับเช็คเงินเดือน

เผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 15:59 น.
176

ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม ตูชาร์ อัตรี ซีอีโอและนักธุรกิจกัญชาเชื้อสายอินเดียในสหรัฐฯ เผยในศาลว่า อัตรีเคยบังคับลูกจ้างให้วิดพื้น 500 ครั้งเพื่อแลกกับเงินเดือน

ตูชาร์ อัตรี (Tushar Atre) ซีอีโอและผู้ประกอบการด้านกัญชาเชื้อสายอินเดีย วัย 50 ปี ที่ถูกลักพาตัวและฆาตกรรมในปี 2019 ถูกผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเปิดเผยต่อคณะลูกขุนว่า เขาเคยสั่งให้พนักงานของตนวิดพื้น 500 ครั้งเพื่อแลกกับเช็คเงินเดือน

ตูชาร์ อัตรี ถูกพบเป็นศพในพื้นที่ซานตาครูซ เมาน์เทนส์ ไม่นานหลังจากถูกลักพาตัวจากคฤหาสน์ริมชายฝั่ง ผู้ต้องสงสัย 4 คน ซึ่งรวมถึงพี่น้องตระกูล Charters และ Stephen Lindsay ถูกจับกุมในภายหลัง โดย เคอร์ติส ชาร์เตอร์ส และลินด์เซย์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมระดับหนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้

คาเลบ ชาร์เตอร์ส น้องชายของเคอร์ติส ที่การพิจารณาคดีเพิ่งเริ่มต้นในเดือนนี้ ให้การต่อคณะลูกขุนว่า เขาเคยทำงานที่ฟาร์มกัญชาของอัตรีเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนสิงหาคม 2019 โดยมีข้อตกลงว่าจ้างวันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 7,400 บาท)

คาเลบและลินด์เซย์ออกจากงานหลังจาก 10 วัน เมื่ออัตรีพบว่ากุญแจรถบรรทุกของฟาร์มหายไป และอัตรีได้ยกเลิกเช็คเงินเดือนของพวกเขา คาเลบเล่าว่า อัตรีได้ดูถูกพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอ้างว่าเป็นการเสียเวลา และแม้ว่าภายหลังจะพบกุญแจ อัตรีก็ตกลงที่จะจ่ายเงินใหม่ให้ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งน้อยกว่าที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับ 600 ดอลลาร์) โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องวิดพื้น 500 ครั้ง

อดีตพนักงานของอัตรีหลายคนได้ให้การในศาลว่า เจ้านายที่เป็นมหาเศรษฐีคนนี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นปฏิปักษ์และเต็มไปด้วยความกลัว โดยมีพฤติกรรมกักเงินเดือน, ตะคอกใส่, และไล่พนักงานออกเป็นประจำ

จากการสืบสวนพบว่า ผู้ก่อเหตุหลายคนบุกเข้าไปในคฤหาสน์ของอัตรี และมีผู้เห็นอัตรีถูกนำตัวขึ้นรถ BMW สีขาวไป ต่อมาไม่กี่ชั่วโมง ศพของเขาก็ถูกพบในทรัพย์สินอีกแห่งหนึ่งของเขาในซานตาครูซ เมาน์เทนส์ โดยเขาถูกแทงและถูกยิงเสียชีวิต

ตำรวจเชื่อว่า ลินด์เซย์และคาเลบเป็นผู้ที่วางแผนปล้นหลังจากที่พวกเขาออกจากงานไปได้ไม่กี่สัปดาห์ พวกเขาได้ติดต่อเพื่อนที่มีปืนและเจาะรหัสความปลอดภัยของอัตรีได้ แต่แผนการปล้นกลับกลายเป็นการปะทะวุ่นวาย เมื่ออัตรีพยายามวิ่งหนีตอนที่พวกเขาบุกเข้าไปในบ้าน ทำให้พวกเขาใช้มีดแทงและยิงเขา ก่อนจะนำร่างไปทิ้งไว้ในบ้านอีกหลังของเขา

อ้างอิง : timesofindia.indiatimes.com

 

