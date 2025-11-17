หนุ่มมาเลย์ ย้อนอดีต 14 ปี มาทำงานสายจนได้รางวัล สถิติปัจจุบันยิ่งช็อก
ย้อนรอย 14 ปี หนุ่มมาเลเซีย เผย ภาพอดีตถูกมอบรางวัล พนักงานมาสายที่สุด เปรียบเป็นซิกแพค พร้อมยอมรับตอนนี้สถิติแย่กว่านั้นมาก
นายซาลีฮุดดิน (Salihhuddin) ได้สร้างเสียงหัวเราะและเรียกความสนใจจากชาวโซเชียลมีเดียได้อย่างล้นหลาม เมื่อเขาตัดสินใจรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ซึ่งเขาได้รับ “รางวัล” ที่ไม่น่าภาคภูมิใจนัก นั่นคือรางวัลสำหรับพนักงานที่มาทำงานสายมากที่สุดในที่ทำงาน!
จากภาพที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊ก (Facebook) “นายซาลีฮุดดิน” เล่าย้อนไปถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2011 เมื่อเขาถูกบันทึกสถิติว่ามาสายถึง 6 ครั้งภายในหนึ่งเดือน โดยเขายอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นการมาสายไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากเวลาที่กำหนดไว้
เขาได้รับรางวัลนี้โดยวันที่ถูกบันทึกว่ามาสายคือวันที่ 7, 14, 24, 28, 29 และ 31 พ.ค.2011 ในคำบรรยายภาพ เจ้าตัวได้เปรียบเทียบสถิติในอดีตกับปัจจุบันอย่างติดตลกว่า ข้อมูลรางวัลมาแล้วอีกครั้ง ในอดีตมีแค่ “ซิกซ์แพ็ก” (การมาสาย 6 ครั้ง) แต่ตอนนี้มี “แพ็ก” เยอะกว่านั้นมากแล้ว !
การแบ่งปันเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจอย่างถล่มทลาย โดยมีผู้แสดงความรู้สึกมากกว่า 7,000 ครั้ง และมีผู้แสดงความเห็นอีกกว่า 678 ข้อความ ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกับความตรงต่อเวลา
มุมมองจากโลกออนไลน์ มาสาย… แต่มีประโยชน์?
ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงความเห็นอย่างมีแง่คิดว่า “คนที่มาสายไม่ได้แปลว่าจะมีผลงานแย่เสมอไป บางครั้งคนที่มาสายก็มีประโยชน์มากกว่าคนที่มาเช้าด้วยซ้ำ” ขณะที่อีกรายแสดงความขำขันต่อ “รางวัล” ที่ได้รับ
และยังมีผู้ใช้งานรายอื่นที่เล่าประสบการณ์ของตนเองไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “ผมมาสายหลายครั้งต่อเดือนมาก บางครั้งผมมาสายหลังพักเบรกแล้วก็ยังมาสายอีก ทุกวันก็สาย ผมมาสายนับเป็นชั่วโมงรวมกันไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าชั่วโมงต่อเดือน ผมแย่จริงๆ แต่โชคดีที่เจ้านายผมดี เขาแค่ตัดเงินเดือนผม”
เรื่องราวของนายซาลีฮุดดินจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องตลก แต่ได้กลายเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจถึงค่านิยมความตรงต่อเวลา และความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงานในยุคปัจจุบัน (ที่มา : Kosmo Online).
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปไวรัล พนง.เบอร์เกอร์คิงสู้ชีวิต ทำงานคนเดียวทั้งร้าน 12 ชม. ล่าสุดถูกไล่ออกเพราะมาสาย
- สาวโวยลั่น ถูกหักเงิน หลังมาสาย 1 นาที ชาวเน็ตซูมบัตรตอกเวลา ไม่ไล่ออกก็บุญแล้ว
- บริษัทมาเลโหด มาสายปรับ 4 พัน หนุ่มสุดงง ทำไมตัวเองโดนแต่คนอื่นรอด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: