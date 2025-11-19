วิจัยเผย Gen Z 70% เครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับ หนีปัญหาด้วยการไถมือถือ นอนเปื่อย

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 17:05 น.
Gen Z 70% เครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับ

งานวิจัยเผย Gen Z ถึง 7 ใน 10 คนเครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับ แต่กลับเลือกหนีปัญหาด้วยการไถมือถือ นอนเปื่อยบนเตียง แนะปรับพฤติกรรมเพื่อกู้วิกฤตการเงินพร้อมคุณภาพการนอน

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้ใจดีกับคนรุ่นใหม่ อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง ตัวเลขการว่างงานทะยานไม่หยุด ส่วนหนึ่งจากนโยบายบริษัทใช้ AI เข้ามาแทนที่งานพื้นฐาน เป็นความจริงที่บัณฑิตจบใหม่และวัยทำงานตอนต้นต้องเผชิญ ผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจรุนแรงกว่าแค่เรื่องเงินในกระเป๋า เพราะมันลามไปถึงช่วงเวลาพักผ่อนที่สำคัญที่สุดอย่างการนอนหลับ

วิกฤตการนอนของ Gen Z

Amerisleep ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การนอนหลับ วิเคราะห์ผลกระทบของเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการนอน พบข้อมูลที่น่ากังวล คนอเมริกันเกือบครึ่งยอมรับว่านอนไม่หลับเพราะความเครียดเรื่องเงิน หลายคนยอมรับว่าคุณภาพการนอนแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องเผชิญกับนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ๆ หรือภาวะสินค้าราคาแพง จนถึงขั้นสะดุ้งตื่นกลางดึก

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ Gen Z หรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของโลกอนาคต ผลสำรวจชี้ว่า 7 ใน 10 คน นอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องราคาสินค้า ค่าเช่าที่พัก ความมั่นคงในงาน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนี้ แทนที่จะลุกขึ้นมาทำงบประมาณ หรือวางแผนบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหา พวกเขากลับเลือกวิธีหนีความจริงผ่านหน้าจอ

คนรุ่นใหม่จำนวนมากเลือกใช้ความสบายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความกังวล พฤติกรรมยอดฮิตคือ Bed Rotting หรือการนอนเปื่อยอยู่บนเตียงนานหลายชั่วโมง พร้อมกับจ้องหน้าจอทีวี หรือไถโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆ

พฤติกรรมหลีกหนีปัญหา อาจทำให้รู้สึกว่าเรายังควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่โลกภายนอกดูวุ่นวาย แต่การหนีปัญหาการเงินไปหาโดพามีนด่วนจี๋จากโซเชียลมีเดีย เป็นเพียงการซื้อเวลา รายงานระบุว่าความสบายใจนี้เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว มันจะไปรบกวนวงจรการนอนหลับ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียกว่าเดิม และเมื่อถึงเวลาดึกสงัด ความกังวลเรื่องเงินก็จะกลับมาเล่นงานเราอยู่ดี

Gen Z 70% เครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับ

วิธีหยุดวงจรหนีปัญหา

หากคุณรู้ตัวว่ากำลังติดอยู่ในลูปนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำเพื่อดึงชีวิตและการนอนหลับกลับคืนมา

1. สร้าง Worry Window (หน้าต่างแห่งความกังวล) โดยแทนที่จะเก็บความเครียดไปคิดตอนหัวถึงหมอน ให้กำหนดเวลาช่วงกลางวันสัก 15-20 นาที เพื่อจดบันทึกสิ่งที่กังวลพร้อมทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เมื่อถึงเวลานอนแล้วสมองเริ่มคิดฟุ้งซ่าน ให้บอกตัวเองว่าเรื่องนี้เราได้พิจารณาและหาทางออกไว้แล้ว

2. เคอร์ฟิวโทรศัพท์ การหยุดไถมือถือเรื่อยเปื่อย ต้องอาศัยความเด็ดขาด ลองหยุดเล่นมือถือ 1 ชั่วโมงก่อนนอน หรือนำอุปกรณ์ไปชาร์จไว้ห้องอื่น เพื่อตัดสิ่งล่อใจ

3. หากิจกรรมทดแทน สมองต้องการกิจกรรมมาแทนที่ช่วงเวลาที่เคยไถหน้าจอ ลองหันมาอ่านหนังสือ ยืดเหยียดร่างกายเบาๆ หรือเขียนบันทึกขอบคุณประจำวัน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สมองผ่อนคลายได้จริง

แนะนำวิธีอ่านหนังสือลดเครียดเรื่องเงิน

เผชิญหน้าความจริงเพื่อความมั่นใจ

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือทางออกที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เริ่มจากเป้าหมายทางการเงินเล็กๆ ที่ทำได้จริง เช่น การเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน หรือตั้งใจเคลียร์หนี้ก้อนเล็กให้หมด

ลองติดตามรายรับ รายจ่าย และหนี้สินอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้เห็นสถานะที่แท้จริงของตัวเอง แทนที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง การมีความรู้ ว่าเงินเราไปไหนและเหลือเท่าไหร่ จะช่วยลดความวิตกกังวลที่เกิดจากความไม่รู้ และคืนอำนาจการควบคุมชีวิตกลับมาสู่มือคุณอีกครั้ง

