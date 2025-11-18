ส่งกำลังใจ “เก้า สุภัสสรา” ตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก รอบเดือนไหลทุกวัน จนเป็นลมในห้องน้ำ

ส่งกำลังใจ “เก้า สุภัสสรา” นางเอกสุดแกร่ง เล่าย้อนประสบการณ์ตอนถ่ายซีรีย์ ตี๋ใหญ่ฤกษ์ดาวโจร ตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก รอบเดือนไหลทุกวัน จนเป็นลมในห้องน้ำ
แฟนๆ ต่างพากันส่งกำลังใจให้นางเอกสาว เก้า สุภัสสรา กันอย่างล้นหลาม หลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์การเจ็บป่วยครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในกองถ่ายซีรีส์เรื่องดัง
เก้า สุภัสสรา เปิดเผยว่า ช่วงเวลาถ่าย ตี๋ใหญ่ฤกษ์ดาวโจร ถือเป็นช่วงที่โหดมาก ๆ ในชีวิตการทำงาน เมื่อตรวจพบเนื้องอกในมดลูก ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงทำให้ฮอร์โมนแปรปรวน ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคง อาการที่หนักที่สุดคือ มีรอบเดือนที่ไหลออกมาทุกวัน ในบางวันมีเลือดออกเยอะมากจนต้องเปลี่ยนกางเกงหลายตัว
ภาวะเสียเลือดสะสม ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน จนในที่สุดร่างกายไม่ไหว เป็นลมล้มลงในห้องน้ำ จนบาดเจ็บที่คาง ต้องใช้เทปแปะไว้เพื่อให้เนื้อติดกัน แต่โชคดีที่ไม่ถึงขั้นต้องเย็บ
เก้า สุภัสสรา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในวันนั้น เพื่อรับการให้เลือดทันที ซึ่งส่งผลกระทบให้กองถ่ายทำในวันนั้นต้องหยุดชะงักไป นางเอกสาวกล่าวขอบคุณทีมงานกองถ่ายที่เมตตาและเข้าใจ ยืนยันว่าการได้ไปกองถ่ายและทำงานที่รักยังคงเป็นความสุข แม้จะต้องเหนื่อยก็ตาม
สุดท้าย เก้า สุภัสสรา ได้ฝากข้อคิดเตือนใจให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี เธอย้ำว่าสุขภาพที่แย่จะทำให้ทุกอย่างแย่ไปด้วย “เพราะเรามีตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นะทุกคน อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะ”
ภาพจาก: IG supassra_sp
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เก้า สุภัสสรา มิตินี้เกินต้าน อวดวันพีชเว้าสูง-โชว์หุ่นสับท้าแดด
- เก้า สุภัสสรา นุ่งบิกินี่แดง อวดเอวเอสเผ็ดซู้ดปาก กวาดยอดไลก์ครึ่งล้าน
- ‘เก้า สุภัสสรา’ เปิดเซตดีต่อใจขั้นสุด หลังผ่านคืนวันฮาโลวีน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: