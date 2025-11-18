รมว.ยุติธรรม เปิดเงื่อนไข “ทักษิณ” ขอพักโทษ ยังไม่ชัดโดนคดีอื่น จะได้สิทธิ์ไหม
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเงื่อนไข “ทักษิณ” ขอพักโทษ ต้องรับโทษ 1 ใน 3 ก่อน แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยังไม่ชัดโดนคดีอื่น จะได้สิทธิ์ไหม
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการขอพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี คดีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ และขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมว่า ตามเงื่อนไขเวลาต้องรับโทษ 1 ใน 3 ก่อน แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายทักษิณยังมีคดีอื่นภายนอกเรือนจำ จะยังได้สิทธิ์ขอพักโทษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ทราบ แต่เรื่องรายละเอียดการพักโทษก็เป็นไปตามนี้
เมื่อถามว่าในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ที่มีโอกาสพิเศษจะได้รับสิทธิ์อภัยโทษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ในโอกาสพิเศษต้องเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ต้องทำเรื่องเสนอขึ้นมา
