รมว.ยุติธรรม เปิดเงื่อนไข “ทักษิณ” ขอพักโทษ ยังไม่ชัดโดนคดีอื่น จะได้สิทธิ์ไหม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:30 น.
84

พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเงื่อนไข “ทักษิณ” ขอพักโทษ ต้องรับโทษ 1 ใน 3 ก่อน แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยังไม่ชัดโดนคดีอื่น จะได้สิทธิ์ไหม

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการขอพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี คดีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ และขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมว่า ตามเงื่อนไขเวลาต้องรับโทษ 1 ใน 3 ก่อน แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายทักษิณยังมีคดีอื่นภายนอกเรือนจำ จะยังได้สิทธิ์ขอพักโทษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ทราบ แต่เรื่องรายละเอียดการพักโทษก็เป็นไปตามนี้

เมื่อถามว่าในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ที่มีโอกาสพิเศษจะได้รับสิทธิ์อภัยโทษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ในโอกาสพิเศษต้องเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ต้องทำเรื่องเสนอขึ้นมา

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

