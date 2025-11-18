หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย
2 หนุ่มหนองคายชวนกันทำ “ไปป์บอมบ์” พลาด ระเบิดสนั่นบ้านหลังคาทะลุ ดับคาที่ 1 ศพ วัย 22 ปี ส่วนเพื่อนวัย 24 ปางตาย
17 พ.ย.2568 เวลา 22.28 น. ตำรวจ สภ.สระใคร จังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งเหตุระเบิดภายในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส พ.ต.อ.สรพงษ์ งิมสันเทียะ ผกก.สภ.สระใคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จึงรีบรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว บริเวณแคร่ไม้ข้างบ้าน เจ้าหน้าที่พบศพชายอายุ 22 ปี นอนเสียชีวิต สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ใบหน้า มือซ้ายและมือขวาฉีกขาด ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 24 ปี เพื่อนของผู้เสียชีวิต มีบาดแผลฉกรรจ์ตามร่างกาย อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์ จุดอำเภอสระใคร ได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสระใครอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบท่อเหล็กหลายขนาด เศษเหล็ก ตะปู ลูกแก้ว และประทัดปิงปองที่ถูกแกะเอาดินปืนออก ตกอยู่เกลื่อนพื้น สภาพหลังคาบ้านถูกแรงระเบิดอัดจนทะลุเป็นรูโหว่ เจ้าหน้าที่ EOD จึงได้เข้าเก็บกู้ซากวัตถุระเบิดและดินปืนที่เหลือเพื่อความปลอดภัย
เพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งนอนเล่นอยู่ในเปลข้างบ้าน ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 3 เมตร เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้เสียชีวิตและเพื่อนกำลังพากันประดิษฐ์ทำระเบิดแบบไปป์บอมบ์ โดยเห็นผู้ตายกำลังสูบบุหรี่อยู่ จากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้น 1 ครั้ง โชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนจะให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
