“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”
สีหศักดิ์ ยืนยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ อนุทิน เดินหน้าคุยกับ ทรัมป์ ต่อไป ยึดคำพูด 2 ผู้นำ ไม่ต้องรอหนังสือ คุยกับค้ากับ Joint Declaration คนละส่วน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงหนังสือการระงับเจรจาภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งมาถึงไทย ว่า ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไป
ส่วนหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้มีผลหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน พร้อมย้ำว่า ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา
เมื่อถามย้ำว่าไม่ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐอย่างเป็นทางการ แต่ยึดคำเจรจาระหว่างผู้นำ 2 ประเทศใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ตรงนี้สำคัญที่สุด
เมื่อถามย้ำผู้นำ 2 ประเทศมีความเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจตรงกัน พร้อมย้ำว่า เราก็ยังเดินหน้าของเราในการเจรจาการค้าควบคู่ Joint Declaration ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน
