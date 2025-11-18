ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:56 น.
56

สีหศักดิ์ ยืนยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ อนุทิน เดินหน้าคุยกับ ทรัมป์ ต่อไป ยึดคำพูด​ 2 ผู้นำ​ ไม่ต้องรอหนังสือ​ คุยกับค้ากับ Joint​ Declaration คนละส่วน

นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ กล่าวถึงหนังสือการระงับเจรจาภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งมาถึงไทย​ ว่า​ ขณะที่นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์​ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไป

ส่วนหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้มีผลหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ​ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน​ พร้อมย้ำว่า​ ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา

เมื่อถามย้ำว่าไม่ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐอย่างเป็นทางการ แต่ยึดคำเจรจาระหว่างผู้นำ 2 ประเทศใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์​ ระบุว่า​ ตรงนี้สำคัญที่สุด​

เมื่อถามย้ำผู้นำ​ 2 ประเทศมีความเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่​ นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ ตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจตรงกัน​ พร้อมย้ำว่า​ เราก็ยังเดินหน้าของเราในการเจรจาการค้าควบคู่​ Joint​ Declaration​ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

