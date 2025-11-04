เปิดภาพลุคเจ้าสาว “มายด์ ลภัสลัล” พิธีหมั้น “พาย สุนิษฐ์” เรียบหรู อบอุ่น

ส่องลุค “มายด์ ลภัสลัล” ในพิธีหมั้น 3 พ.ย. สวมชุดที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เน้นความเรียบหรู ครอบครัวภิรมย์ภักดีต้อนรับ “นุ่น-เต้” ร่วมยินดี
เปิดภาพบรรยากาศพิธีหมั้นของนักแสดงสาว มายด์–ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล กับแฟนหนุ่ม พาย–สุนิษฐ์ ทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี ซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางครอบครัวและคนใกล้ชิด
ทั้งคู่สวมชุดพิธีที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน ลุคของเจ้าสาวเน้นความเรียบหรู เข้ากับบรรยากาศงานที่ดูเป็นทางการ แต่ยังคงความเป็นกันเองและอบอุ่น
พิธีดังกล่าวมีสมาชิกของทั้งสองครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมหน้า โดย “เต้–ภูริต ภิรมย์ภักดี” ได้โพสต์ต้อนรับน้องสะใภ้ และ “นุ่น–วรนุช ภิรมย์ภักดี” ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานด้วย
เปิดโปรไฟล์หรู “พาย สุนิษฐ์” ทายาทตระกูลสิงห์ ว่าที่เจ้าบ่าว “มายด์ ลภัสลัล”
สื่อหลายแห่งยังรายงานว่า จริงๆ แล้ว มายด์และพาย ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยการจัดพิธีหมั้นในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อความครบถ้วนตามฤกษ์และธรรมเนียมของครอบครัว และทั้งคู่เตรียมจัดพิธีสมรสในวันที่ 19 ธันวาคม 2568
