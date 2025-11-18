ข่าวดาราบันเทิง

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:07 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:07 น.
81
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG

เกิดอะไรขึ้น? ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก ‘มายด์ ลภัสลัล’ กลางโซเชียล พยายามนัดคุยหลายรอบ-รบกวนตอบรับนัด แฟน ๆ แห่เดาต้นตอ หลังไร้เงางานหมั้น

ชาวเน็ตแห่ใส่ใจเพียบ หลัง ทราย สก็อต นักอนุรักษ์ทะเล น้องชายของ พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์ข้อความปริศนา ถึง มายด์ ลภัสลัล พี่สะใภ้ ก่อนหน้านี้หลายคนสังเกตเห็นว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พายและมายด์จัดงานหมั้นโดยมีครอบครัวและคนสนิทร่วงงาน แต่ไร้เงาของหนุ่มทราย ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นกันแน่

ทราย สก็อต โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว psiscott ระบุข้อความว่า “ทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้ว @wjmild รบกวนตอบรับนัดครับ”

ก่อนหน้าที่เงือกหนุ่มจะออกมาโพสต์ข้อความแท็กไอจีพี่สะใภ้ ฝั่ง มายด์ ลภัสลัล โพสต์ภาพล่าสุดสวมชุดสีขาวมีกิมมิคโบว์ใหญ่ที่บริเวณลำคอ พร้อมดีไซน์กระโปรงสุดคิ้วท์ พร้อมแคปชั่นว่า “@ellethailandofficial #EFW2025 #TandTLastButNotLeast #TandTAW25 #TandTLAVISH #TandTBangkok #TandT #TandTPresentedByMadameFin #ELLEThailand”

เมื่อตรวจสอบไปยังใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวเน็ตรายหนึ่งสอบถามว่า “เห็นสตอรี่ของคุณทรายไหมคะ” มีผู้เข้ามาตอบกลับว่า “เราว่าปล่อยให้เป็นเรื่องครอบครัวเขาเถอะค่ะ อย่าให้ฝ่ายใดอึดอัดใจเลย” และ “ต้นทางไม่ควรโพสต์อะเอาจริง” ฝั่งต้นโพสต์ตอบกลับว่า “ถ้าคุณทรายเขาไม่สุด เขาไม่โพสต์หรอก”

ต่อมา มีความเห็นหนึ่งออกมาปกป้องนักแสดงสาว มองว่า “แล้วมายด์เกี่ยวอะไรด้วยคะ และอีกอย่างถ้าอยากให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว ไม่จำเป็นต้องโพสต์ลงโซเชียลค่ะ ตัวเองเป็นคนดัง มันต้องมีคนจับตามองอยู่แล้ว”

อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตต่างคาดเดาไปต่าง ๆ นานาว่าสาเหตุใด ทราย สก็อต จึงแท็กสตอรี่ไอจี มายด์ ลภัสลัล กลางโซเชียล โดยมีจุดประสงค์เพื่อพยายามนัดคุยเรื่องบางอย่าง งานนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่

ทราย สก๊อต โพสต์ถึงมายด์
ภาพจาก Instagram : psiscott
โพสต์ล่าสุด มายด์
ภาพจาก Instagram : wjmild
ชาวเน็ตคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุด มายด์
ภาพจาก Instagram : wjmild
ทราย สก๊อต
ภาพจาก Instagram : psiscott
มายด์ ลภัสลัล
ภาพจาก Instagram : wjmild
พาย สุนิษฐ์ และ มายด์ ลภัสลัล
ภาพจาก Instagram : wjmild

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

