แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

เกิดอะไรขึ้น? ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก ‘มายด์ ลภัสลัล’ กลางโซเชียล พยายามนัดคุยหลายรอบ-รบกวนตอบรับนัด แฟน ๆ แห่เดาต้นตอ หลังไร้เงางานหมั้น
ชาวเน็ตแห่ใส่ใจเพียบ หลัง ทราย สก็อต นักอนุรักษ์ทะเล น้องชายของ พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์ข้อความปริศนา ถึง มายด์ ลภัสลัล พี่สะใภ้ ก่อนหน้านี้หลายคนสังเกตเห็นว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พายและมายด์จัดงานหมั้นโดยมีครอบครัวและคนสนิทร่วงงาน แต่ไร้เงาของหนุ่มทราย ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นกันแน่
ทราย สก็อต โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว psiscott ระบุข้อความว่า “ทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้ว @wjmild รบกวนตอบรับนัดครับ”
ก่อนหน้าที่เงือกหนุ่มจะออกมาโพสต์ข้อความแท็กไอจีพี่สะใภ้ ฝั่ง มายด์ ลภัสลัล โพสต์ภาพล่าสุดสวมชุดสีขาวมีกิมมิคโบว์ใหญ่ที่บริเวณลำคอ พร้อมดีไซน์กระโปรงสุดคิ้วท์ พร้อมแคปชั่นว่า “@ellethailandofficial #EFW2025 #TandTLastButNotLeast #TandTAW25 #TandTLAVISH #TandTBangkok #TandT #TandTPresentedByMadameFin #ELLEThailand”
เมื่อตรวจสอบไปยังใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวเน็ตรายหนึ่งสอบถามว่า “เห็นสตอรี่ของคุณทรายไหมคะ” มีผู้เข้ามาตอบกลับว่า “เราว่าปล่อยให้เป็นเรื่องครอบครัวเขาเถอะค่ะ อย่าให้ฝ่ายใดอึดอัดใจเลย” และ “ต้นทางไม่ควรโพสต์อะเอาจริง” ฝั่งต้นโพสต์ตอบกลับว่า “ถ้าคุณทรายเขาไม่สุด เขาไม่โพสต์หรอก”
ต่อมา มีความเห็นหนึ่งออกมาปกป้องนักแสดงสาว มองว่า “แล้วมายด์เกี่ยวอะไรด้วยคะ และอีกอย่างถ้าอยากให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว ไม่จำเป็นต้องโพสต์ลงโซเชียลค่ะ ตัวเองเป็นคนดัง มันต้องมีคนจับตามองอยู่แล้ว”
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตต่างคาดเดาไปต่าง ๆ นานาว่าสาเหตุใด ทราย สก็อต จึงแท็กสตอรี่ไอจี มายด์ ลภัสลัล กลางโซเชียล โดยมีจุดประสงค์เพื่อพยายามนัดคุยเรื่องบางอย่าง งานนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่
