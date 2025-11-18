จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต
ความตึงเครียดระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ยังคงดุเดือด เมื่อล่าสุดทางการจีนสั่งระงับการฉายภาพยนตร์จากญี่ปุ่น หลังทางญี่ปุ่นเปรยตอบโต้ทางทหารหากไต้หวันโจมตี
ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศจีนได้ทำการระงับการฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 เรื่อง ท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างโตเกียวและปักกิ่งที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีน (CCTV) ระบุว่านี่คือ “การตัดสินใจอย่างรอบคอบ” ที่คำนึงถึงความรู้สึกที่ไม่พอใจของผู้ชมในประเทศ
การเลื่อนฉายภาพยนตร์เกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจาก นางทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติญี่ปุ่นว่า การโจมตีไต้หวันของจีนที่คุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น อาจกระตุ้นให้ญี่ปุ่นตอบโต้ทางทหาร ซึ่งคำพูดนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การปะทะกันทางการทูตที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปี
CCTV รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์ญี่ปุ่นบางเรื่องที่เดิมมีกำหนดฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จะไม่สามารถฉายได้ตามกำหนดการเดิม รวมถึงภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง “เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่ ตอน ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนซ์เซอร์แห่งคาซึคาเบะ” และภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากมังงะเรื่อง “เซลล์ขยันพันธุ์เดือด” (Cells at Work!)
นอกจากนี้ อนิเมชั่นเรื่อง “ดาบพิฆาตอสูร: ปราสาทไร้ขอบเขต” (Demon Slayer: Infinity Castle) ที่เคยได้รับการตอบรับที่ดีในตอนแรก ก็มีผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศที่ลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากผู้ชมชาวจีน หลังคำพูดของนายกฯ ทาคาอิจิ
ญี่ปุ่นพยายามบรรเทาความขัดแย้งที่บานปลายนี้ แต่ปักกิ่งได้ตอบโต้ด้วยการกระตุ้นให้พลเมืองงดเดินทางไปญี่ปุ่น และ หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนก็ไม่มีแผนที่จะพบกับนายกฯ ทาคาอิจิ นอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ที่แอฟริกาใต้ในสัปดาห์นี้
ผู้นำสมาพันธ์ธุรกิจขนาดใหญ่สามแห่งของญี่ปุ่นได้เข้าพบกับนายกฯ ทาคาอิจิ เมื่อเย็นวันจันทร์ และเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขความตึงเครียดทางการทูต “เสถียรภาพทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ” โยชิโนบุ สึสึอิ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นกล่าว
อ้างอิง : www.channelnewsasia.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มมาเลย์ ย้อนอดีต 14 ปี มาทำงานสายจนได้รางวัล สถิติปัจจุบันยิ่งช็อก
- จีนเล่นแรง เตือน พลเมือง “อย่าขนเงินไปญี่ปุ่น” ปมไต้หวันทำความสัมพันธ์วิกฤติ
- อันวาร์ ต่อสายตรงหา นายกไทย-กัมพูชา ย้ำคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: