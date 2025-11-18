ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 09:39 น.
327
ขอบคุณภาพจาก ข่าวสด

ตำรวจบุกรวบ ดาวทวิตเตอร์ หรือ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้าทุกเพศทุกวัย ขายกลุ่มลับ รายได้เดือนละ 6-7 หมื่น

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. และ พ.ต.ท.สัญญลักษ์ สังขะภักดี สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น.

นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. ชุดปฏิบัติการที่ 3/1 ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.ลรินญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ภายหลังขออนุมัติตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 861/2568 ลงวันที่ 16 พ.ย.2568 บริเวณหน้าบ้านพัก ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันที่ 17 พ.ย.2568 เวลาประมาณ 06.20 น.

สืบเนื่องจากชุดสืบสวนนครบาลได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนใช้โซเชียลมีเดียเอ็กซ์ถ่ายภาพและถ่ายคลิปโป๊แนวเอาต์ดอร์ จากการตรวจสอบพบว่าก่อนจะไปถ่ายคลิป จะชักชวนแฟนหนุ่ม ให้ไปถ่ายวิดีโอเป็นช่างภาพให้ตนเอง จะเป็นการออกไปตามพื้นที่ไม่ค่อยมีผู้คน ถ้าพบเจอใครอยู่คนเดียว ไม่ว่าจะอายุเท่าไร จะทำการชักชวนให้มาจับหน้าอก มีเซ็กซ์กับตนเอง เมื่อเสร็จภารกิจ ก็จะแยกย้ายต่างคนต่างไป จะไม่มีค่าตอบแทนให้กับคนที่มามีเซ็กซ์ด้วย

ชุดสืบสวนนครบาลจึงทำการตรวจสอบพบว่า น.ส.ลรินญา เป็นหญิงที่ปรากฏภาพในคลิปดังกล่าว จึงสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอยู่ที่บ้านพัก ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนของขออนุมัติตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 861/2568 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2568 จนกระทั่งแสดงตัวเข้าจับกุมได้ดังกล่าว

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ตนได้ออกจากงานประจำมา ไม่รู้จะไปทำงานอะไร จึงได้เริ่มถ่ายคลิปแนวเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า หลากหลายอาชีพ ทุกวัยอายุ ซึ่งทำมาแล้ว 4 ปีกว่า มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน และได้ค่าตอบแทนจากการที่มีคนมาสมัครสมาชิกเพื่อดูวิดีโอ เดือนละ 6-7 หมื่นบาท

เบื้องต้นแจ้งข้อหาข้อหา “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้, เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก, ผลิต มีไว้ซึ่งสื่อลามกเพื่อการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน, ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สีหศักดิ์&quot; ติง &quot;แจ็กแปปโฮ&quot; ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย ข่าว

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

23 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์

2 นาที ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

12 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย ข่าว

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

24 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา ข่าว

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

24 นาที ที่แล้ว
อ.เฉลิมชัย เดือดจัด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ชี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ ข่าว

รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ

24 นาที ที่แล้ว
โหนกระแส ทนายแก้ว บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย

57 นาที ที่แล้ว
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG ข่าวดารา

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย &quot;ลอว์สันหน้าฟูจิ&quot; จุดเช็กอินมหาชน ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ศรีลังกา พบ ไทย ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ? บันเทิง

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด แจ็ก แปปโฮ เต้นบนรถวิวฟูจิ ทำคนไทยเสียชื่อ บันเทิง

ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 09:39 น.
327
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button