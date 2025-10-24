ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 08:37 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 08:37 น.
58
ภาพประกอบ

วุ่น วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจในเมืองบัลติมอร์เข้าควบคุมตัว หลัง AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน ด้านโรงเรียนขอโทษ พร้อมเยียวยา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว WBALTV รายงานเหตุวุ่นวายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าคุมตัววัยรุ่นอายุ 16 ปี เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้าใจผิดว่าถุงขนมที่เขากินเป็นอาวุธปืน

โดยในวันเกิดเหตุนายทากิ อัลเลน วัยรุ่นอายุ 16 ปี เล่าว่าเขากำลังนั่งกินมันฝรั่งทอดกรอบกับเพื่อน หลังฝึกซ้อมอเมริกันฟุตบอลเสร็จ ก่อนที่ตำรวจจะปรากฎตัวมาพร้อมปืน และสั่งให้เขาหมอบลงไปกับพื้น ซึ่งตำรวจล็อคแขนไขว้หลัง ก่อนจะใส่กุญแจมือก่อนจะค้นตัวเขาไม่พบอาวุธปืน ก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบดีๆพบถุงขนมที่เขาทิ้งไว้บนพื้น ซึ่งตำรวจโชว์ภาพที่ AI เข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธปืน

นายอัลเลน เล่าว่าเขาถือถุงขนม มีมือสองข้างและนิ้วหนึ่งนิ้วโผล่ออกมา และพวกเขาบอกว่ามันดูเหมือนปืน

ตัวอย่าง AI ที่ใช้จับอาวุธ

ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว โรงเรียนมัธยมในเขตบัลติมอร์เคาน์ตี้เริ่มใช้ระบบตรวจจับอาวุธปืนที่ใช้ AI เพื่อตรวจจับอาวุธที่อาจก่อเหตุ โดยใช้กล้องที่มีอยู่ในโรงเรียน ระบบนี้สามารถระบุอาวุธที่อาจก่อเหตุและส่งสัญญาณเตือนไปยังทีมความปลอดภัยของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะที่ทางโรงเรียนได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอที่จะช่วยเหลือนายอัลเลน พร้อมเข้าใจว่าทางครอบครัวของเด็กชายคนดังกล่าวไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าเด็กชายคนดังกล่าวไม่มีอาวุธแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

2 นาที ที่แล้ว
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต ข่าว

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

11 นาที ที่แล้ว
&quot;อรรถวิชช์&quot; ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล ข่าว

“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

18 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน บันเทิง

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?

24 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุแจ้งข่าวอากาศหนาวมาแล้ว มวลอากาศเย็นระลอกแรกถึงไทย 24-26 ต.ค. นี้ ข่าว

ข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว กรมอุตุฯ คอนเฟิร์ม 24-26 ต.ค.นี้ เย็นลงแน่

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อยู่กันยัน 41 “เมสซี่” ตกลงขยายสัญญากับ อินเตอร์ ไมอามี่ จนถึงปี 2028

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกขโมยเหรียญทอง มูลค่าหลายล้าน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” เหน็บแรง “นัส จอมพลัง” แนะแมนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดชีวิตรัก นางเอกดังไทย แต่งครั้งแรกสามี 18 พบรักเศรษฐี สุดท้ายกราบเท้าขอหย่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ “วรภัค” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” เผยมีลูกไม้พยายามสกัดกั้น ข้อเสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนิวซีแลนด์ รอดตายหวุดหวิด หลังถูกลมพายุ พัดร่างปลิวลงกลางถนน โชคดีรถเบรคทัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาลโต้ “ฮุน มาเนต” คุย JBC ไม่มีการคุยเรื่องมาตราส่วนแผนที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางข้อมูล “มูลนิธิองค์กรทำดี” หากล้มเลิก ทรัพย์สินตกเป็นของใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊ะ นารากร เขียนจดหมายตรงถึง “หนุ่ม กรรชัย” อดีตเคยขัดแย้ง วันนี้ขอชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงปมเงินบริจาคด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงเส้นเงินบริจาค ด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือยิง CEO โดนกระเทยรุมยำ ข่าวต่างประเทศ

ลุยจิ มือยิง CEO ประกัน เล่าเคยเที่ยวไทย ก่อนโดน 7 กะเทยรุมยำ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 08:37 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 08:37 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
&quot;อรรถวิชช์&quot; ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button