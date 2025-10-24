วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน
วุ่น วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจในเมืองบัลติมอร์เข้าควบคุมตัว หลัง AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน ด้านโรงเรียนขอโทษ พร้อมเยียวยา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว WBALTV รายงานเหตุวุ่นวายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าคุมตัววัยรุ่นอายุ 16 ปี เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้าใจผิดว่าถุงขนมที่เขากินเป็นอาวุธปืน
โดยในวันเกิดเหตุนายทากิ อัลเลน วัยรุ่นอายุ 16 ปี เล่าว่าเขากำลังนั่งกินมันฝรั่งทอดกรอบกับเพื่อน หลังฝึกซ้อมอเมริกันฟุตบอลเสร็จ ก่อนที่ตำรวจจะปรากฎตัวมาพร้อมปืน และสั่งให้เขาหมอบลงไปกับพื้น ซึ่งตำรวจล็อคแขนไขว้หลัง ก่อนจะใส่กุญแจมือก่อนจะค้นตัวเขาไม่พบอาวุธปืน ก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบดีๆพบถุงขนมที่เขาทิ้งไว้บนพื้น ซึ่งตำรวจโชว์ภาพที่ AI เข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธปืน
นายอัลเลน เล่าว่าเขาถือถุงขนม มีมือสองข้างและนิ้วหนึ่งนิ้วโผล่ออกมา และพวกเขาบอกว่ามันดูเหมือนปืน
ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว โรงเรียนมัธยมในเขตบัลติมอร์เคาน์ตี้เริ่มใช้ระบบตรวจจับอาวุธปืนที่ใช้ AI เพื่อตรวจจับอาวุธที่อาจก่อเหตุ โดยใช้กล้องที่มีอยู่ในโรงเรียน ระบบนี้สามารถระบุอาวุธที่อาจก่อเหตุและส่งสัญญาณเตือนไปยังทีมความปลอดภัยของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่ทางโรงเรียนได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอที่จะช่วยเหลือนายอัลเลน พร้อมเข้าใจว่าทางครอบครัวของเด็กชายคนดังกล่าวไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าเด็กชายคนดังกล่าวไม่มีอาวุธแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจมะกัน ส่อถูกริบใบอนุญาต ยิงหัวไหล่ตัวเอง เรียกร้องความสนใจจากแฟน
- ตำรวจมะกันรวบ 5 ชายฉกรรจ์ เต้นทเวิร์คกลางสี่แยก เหตุขวางทางจราจร
- จวกยับ กล้องจับความเร็ว 8K ทางลงดอยขุนตาล ติดถี่แบบนี้ โดนจับไม่ว่าแต่เกรงใจงบประมาณบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: