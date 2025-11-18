เพจดังเตือน แจ็กแปปโฮ ระวังโดนอีกคดี เปิดซันรูฟ เอาหัวยื่นออกมาบนทางด่วน
เพจดังเตือน แจ็กแปปโฮ ระวังโดนอีกคดี เปิดซันรูฟ เอาหัวยื่นออกมาบนทางด่วน ย้ำกฎหมายจราจรที่ญี่ปุ่นเข้มกว่าที่ไทยมาก
จากกรณี แจ็ก แปปโฮ เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ขณะถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ใกล้สถานีคาวากุจิโกะ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
เพจ I Love Japan TH ได้โพสต์ข้อความว่า นอกจากเคสของถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นแล้ว อาจจะโดนเพิ่มอีกกระทงด้วย โดยระบุว่า “เชื่อหลายเพจคงเตือนไปแล้ว เลยไม่อยากจะพูดมาก แต่เรื่องที่อยากเตือน คือ อีกคลิป ไม่กี่วันก่อน ที่เขาเปิดซันรูฟ และเอาหัวยื่นออกมาบนทางด่วนที่ญี่ปุ่น ไม่พอ! พาลูกโผล่หัวมาอีก… หัวจะปวด
นอกจากผิดกฎหมายแล้วยังอันตรายอีก
ผิดกฎหมายในข้อไหนบ้าง
1. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย / เด็กไม่ได้อยู่ในคาร์ซีท
– เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีททุกครั้ง ตามกฎหมายญี่ปุ่น
– ผู้ใหญ่และเด็กต้องคาดเข็มขัดตลอดเวลา
(อันนี้ที่ญี่ปุ่นซีมาก!! ไม่หยอนๆแบบบ้านเรานะ จำได้ยิ่งทางด่วน ใครไม่คาดเข็มขัด โดนจับเลย แต่นี่นอกจากไม่คาดแล้ว ยังยืนโผล่หัวออกมาพร้อมลูกอีก จะเป็นลม)
2. ยื่นตัวออกนอกตัวรถ
– ถือเป็นการขับขี่ที่อันตราย (危険運転) และผิดกฎหมายจราจรญี่ปุ่น
– บนทางด่วนโทษยิ่งหนักขึ้น
(อันนี้ ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมา 10 กว่าปี ไม่เคยเห็นใครกล้าทำเลย ถ้าตำรวจเห็นโดนเต็มๆ)
3. ถ่ายคลิป/ใช้งานมือถือระหว่างขับรถ (ถ้ามีการถ่ายโดยคนขับ)
– สุ่มเสี่ยงโดนปรับและตัดแต้มใบขับขี่
โทษโดยประมาณในญี่ปุ่น
– ปรับตั้งแต่ 10,000–25,000 เยน หรือมากกว่านั้น
– ถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้
อยากบอกว่ากฎหมายจราจรเขาเข้มกว่าที่ไทยมากๆๆๆ ที่บ้านคุณอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ แต่ที่นี่เขาไม่ใช่! มาบ้านเมืองเขาควรเคารพกฎ ถ้าคนญี่ปุ่นเห็น คาดว่าคงดราม่าอีก…
อยากให้เขาลบ (แต่คงเถียงอีก เรื่องแค่นี้เอง ไม่ได้เดือดร้อนใคร ทำไมทำที่อินเดียได้ ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้… เออ จ๊ะ แต่ละประเทศ กฎไม่เหมือนกันไง)
และวัยรุ่นตามก็เยอะ จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ยิ่งมีเด็กด้วย เราควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก ไม่งั้นโตมา เขาจะมองสิ่งเหล่านี้ปกติและทำตาม”
