พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 17:35 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:35 น.
59
แฟ้มภาพ

ที่เรือนจำกลางคลองเปรมวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2568 เอม พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อเสียใจจริงเจอพลิกอุทธรณ์คดี ม. 112

ภายหลังจากที่ “โอ๊ค” พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ “ติ๊ก” ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” บุตรสาวคนกลางเข้าเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำ ท่ามกลางกระแสข่าว นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ได้ใช้อำนาจอัยการสูงสุดให้อุทธรณ์สั่งฟ้องอดีตรัฐมนตรีคนที่ 23 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 กรณีให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเนื้อหากระทบสถาบัน ก่อนจะครบกรอบขยายเวลาอุทธรณ์ต่อศาลอาญาในวันที่ 21 พ.ย. 68

ทั้งนี้ น.ส.พินทองทา กล่าวด้วยสีหน้าไม่สู้ดีภายหลังจากเข้าเยี่ยมบิดา นายทักษิณ ซึ่งเจ้าตัวระบุคุณพ่อดูเสียใจจริง ๆ ท่านรู้สึกเจ็บช้ำ โดยหลังจากนี้จะมีวิธีการเตรียมสู้หรือชี้แจงอย่างไรนั้น เอม พินทองทาระบุต่อว่า คงต้องวางแผนซึ่งก็ต้องสู้ เพราะถ้ายังไม่ได้รับความยุติธรรม เราก็ต้องสู้ต่อ

อย่างไรก็ดีในจุดนี้ห่วงนั้น เอมอธิบายว่า เป็นเรื่องของความรู้สึกของนายทักษิณ ผู้เป้นบิดา เนื่องด้วยอยู่ข้างในนี้ไม่ได้มีบุคคลใดอยู่กับคุณพ่อเลย

“เราก็ต้องสู้ต่อ แต่ว่าในจุดนี้เราก็ห่วงเรื่องของความรู้สึกคุณพ่อ เนื่องด้วยท่านก็อยู่ข้างในนี้ ไม่ได้มีใครอยู่กับท่านเลยค่ะ (น้ำเสียงสั่นเครือ) ก็พวกเราได้แต่ส่งกำลังใจ และอันนี้มันก็เพิ่งวันนี้เอง เราก็ยังโชคดีที่ได้เข้ามาเยี่ยมคุณพ่อ”

เอมพินทองทา ลงจากรถ
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News

เมื่อถามว่า เรื่องวันนี้เป็นเรื่องกระทบจิตใจของครอบครัวอย่างมากใช่หรือไม่ เพราะนายทักษิณเองได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วแต่อัยการสูงสุดกลับให้สั่งฟ้องนายทักษิณ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ?

เรื่องนี้ เอม พินทองทา มีสีหน้าดีขึ้นโดยมีหลุดรอยยิ้มเล็กๆ ขณะรับฟังคำถามก่อนเม้มปากหลายครั้ง กะพริบตาถี่ๆ มีน้ำตาคลอ ไม่ได้ตอบคำถามจนนายพานทองแท้ ตอบเป็นฝ่ายชี้แจงแทนว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้จิตตกพอสมควร แต่เราก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวเรา ก่อนที่ นายพานทองแท้ น.ส.พินทองทา และ น.ส.ณัฐฐิญา ไหว้ขอบคุณสื่อและยุติการให้สัมภาษณ์.

ที่มา : เดลินิวส์

พานทองแท้เยี่ยมทักษิณ
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News
โอ๊ค พานทองแท้ ภรรยา
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News
ภรรยาพานทองแท้ เยี่ยมทักษิณ
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News
เยี่ยมทักษิณวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2568
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News
ครอบครัวทักษิณ
ภาพ @สำนักข่าวราษฎร – Ratsadon News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

