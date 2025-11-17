ข่าว

“ทักษิณ” โดนอีก! อสส. สั่งอุทธรณ์คดี ม.112 ที่ศาลยกฟ้อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:13 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:13 น.
82

อสส. สั่งอุทธรณ์คดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ศาลยกฟ้องไปก่อนหน้านี้ จากกรณีให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ เมื่อปี 58

จากกรณีพิจารณาการยื่นอุทธรณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ ม.112 ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีจากกรณีให้สัมภาษณ์มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน กับสำนักข่าวต่างประเทศ ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร ที่เดิมมีการยื่นขยายระยะวลาต่อศาลอาญาครั้งที่ 2 ไปถึงวันที่ 21 พ.ย.ที่จะถึงนี้นั้น

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ารายงานว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดได้มีความความเห็น ว่าการกระทำนายทักษิณเป็นความผิดตามฟ้องเห็นควรที่จะยื่นอุทธรณ์คดีให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป
ซึ่งขั้นตอนต่อไปคำสั่งให้อุทธรณ์ของอัยการสูงสุด ซึ่งถือเป็นคำสั่งเด็ดขาด จะถูกส่งไปยังอัยการสำนักงานคดีอาญา8เจ้าของสำนวนเพื่อยื่นอุทธรณ์คดีต่อต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป

เดิมการพิจารณาอุทธรณ์สำนวนคดีนี้ เมื่อช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุดท่านที่แล้ว มีคำสั่งให้นำเรื่องการจะยื่นอุทธรณ์นี้เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการพิจารณาคดี 112 ของอัยการ

ซึ่งขณะนั้นมีนายอิทธิพร อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ซึ่งตอนนั้นเป็นรองอัยการสุงสุดเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งในครั้งนั้นทางคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา มีมติ 8-2 เห็นควรไม่อุทธรณ์ และส่งให้นายไพรัช อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว แต่จนพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุด นายไพรัช ก็ไม่ได้มีความเห็นว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม่

จนอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คดีไปที่ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสุงสุดคนปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั่งประธานคณะกรรมการพิจารณาคดี 112 นายอิทธิพร เมื่อครั้งเป็นรองอัยการสูงสุด ที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการ ก็ไม่ได้มีการลงมติในครั้งนั้น เนื่องจากเป็นมารยาทในฐานะประธานกรรมการ คำสั่งอุทธรณ์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่การกลับความเห็นของตัวเอง

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาคดี 112 คือคณะกรรมการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั่วราชอาณาจักร ประกอบไปด้วย รอง อสส.ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเป็นเลขานุการ โดยตำเเหน่ง ในส่วนคณะกรรมการ จะมาจากอัยการที่ดำรงตำเเหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ,อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เเละอธิบดีอัยการสำนักงานอาญาอื่นๆ เพราะถือว่าเป็นสำนักงานที่ต้องรับคดีประเภทนี้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนด้วย เนื่องจากบางคดีมีสำนวนที่เป็นคดีนอกราชอาณาจักร รวมถึงผู้ตรวจการอัยการบางคน เเละมีระดับรองอธิบอัยการบางสำนักงาน รวมกัน 10 กว่าคน ขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดในขณะนั้นตั้งขึ้น ทำหน้าที่พิจารณาสำนวนคดี 112 จากทั่วประเทศ เรียกว่าคดี 112 คดีใดจะสั่งฟ้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดนี้

เเต่สำหรับคดีนี้ ซึ่งตามขั้นตอนคดี 112 ของนายทักษิณเป็นคดีนอกราชณาจักรอำนาจพิจารณายื่นอุทธรณ์เป็นของอัยการสูงสุด การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคดี 112 จึงเป็นการกลั่นกรองให้อัยการสูงสุดไม่ใช่การสั่งคดีเหมือนในชั้นพิจารณาคดี 112 ทั่วไป

ส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่ศาลอาญายกฟ้องคดี ศาลให้เหตุผลว่าเนื่องจากมองว่า คนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอ ล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจ และรัฐประหาร โดยพาดพิงถึงนายสุเทพ กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และองคมนตรีเท่านั้น ไม่ได้พาดพิงหรือสื่อความหมายถึงสถาบันว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหาร การสืบพยานหลักฐานโจทก์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิด จึงรับฟังไม่ได้ยกฟ้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

15 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

22 นาที ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

43 นาที ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

50 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; โต้ เขมรปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ สร้างเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา 2025 บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร แอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ หลังโหมงานหนัก บันเทิง

หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่ บันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง &quot;อาบี&quot; อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้านบาท กุข่าวโลกใบที่ 2 บันเทิง

จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวดับเพลิงไฟไหม้ร้านทอง ข่าว

ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีนรั้วช่วยลุง ข่าว

พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

เปิดตัวเลขเงินรางวัล “เมย์ รัชนก” หลังคว้าแชมป์แบดมินตัน เจแปน มาสเตอร์ส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:13 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:13 น.
82
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button