โรงเรียนอังกฤษ ประกาศแบนห้ามเด็กร้อง เพลงจาก KPop Demon Hunters ชี้มีการกล่าวอ้างถูกปีศาจ ซึ่งเป็นการต่อต้านพระเจ้า
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า โรงเรียนอนุบาลลิลิพุต เชิร์ชออฟอิงแลนด์ เมืองพูล ประเทศอังกฤษได้ส่งข้อความถึงผู้ปกครองว่า ทางโรงเรียนได้แบนห้ามเด็กนักเรียนร้องเพลงจากอนิเมชั่นเรื่อง KPop Demon Hunters การ์ตูนดังที่ฉายในเน็ตฟลิกซ์
โดยทางโรงเรียนกล่าวว่า พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับการที่มีการกล่าวอ้างถึง “ปีศาจ” และระบุด้วยว่าบทเพลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ “พลังทางจิตวิญญาณที่ต่อต้านพระเจ้าและความดี”
ทั้งนี้ในเวลาต่อมาทางผู้อำนวยการรักษาการณ์ระบุว่า เขาได้รับข้อเสนอจากทางผู้ปกครองที่เน้นย้ำถึงความหมายแง่บวกของบทเพลง ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมจะสนับสนุนกลุ่มผู้ปกครองที่มองว่าบทเพลงจากอนิเมชั่นเรื่องดังกล่าวนั้นมีแนวคิดที่ “ท้าทาย”
สำหรับ KPop Demon Hunters นั้นกลายเป็นปรากฎการณ์หลังจากที่การ์ตูนเรื่องดังกล่าวเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการชมสูงที่สุดในเดือนสิงหาคม โดยเป็นเรื่องของกลุ่มเกิลด์กรุ๊ป Huntr/x ที่ต่อสู้กับปีศาจและปกป้องมนุษย์ โดยใช้บทเพลงช่วยเหลือเป็นอาวุธด้วย
