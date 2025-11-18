หลวงปู่เชอรี่ ล้มในกุฏิวัดป่าบ้านตาด ล่าสุดปลอดภัยแล้ว ขอญาติโยมงดเยี่ยม
หลวงปู่เชอรี่ อาพาธล้มในกุฏิวัดป่าบ้านตาด กระดูกสะโพกด้านขวาหัก ล่าสุดปลอดภัยแล้ว รู้สึกตัวดี ทางวัดขอญาติโยมงดเยี่ยม
เพจเฟซบุ๊ก วัดป่าบ้านตาด “วัดเกษรศีลคุณ” โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า “หลวงปู่เชอร์รี่หกล้มตอนนี้ปลอดภัยดีแล้ว ในช่วงนี้ขอญาติโยมงดเข้าเยี่ยมอาการอาพาธองค์หลวงปู่”
แถลงการณ์อาพาธ หลวงปู่เชอรี่ อภิเจโต ฉบับที่ 1
เรียนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัททุกท่าน
ตามที่ หลวงปู่เชอรี่ อภิเจโต พระมหาเถระ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี ประสบอุบัติเหตุล้มภายในกุฏิ เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 และเข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี ช่วงเช้าของวันเดียวกัน
ได้ตรวจพบ “กระดูกสะโพกด้านขวาหัก (closed fracture interchanter of Rt.femur) และบาดแผลผิวหนังถลอกที่หัวไหล่ขวา”
คณะแพทย์จึงขอโอกาสถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ยึดตรึงกระดูกด้วยแกนเหล็ก ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ โดยมีการดูแลรักษาหลังผ่าตัด ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป ๒ โดยมีคณะแพทย์ พระและโยมอุปัฏฐากดูแลอย่างใกล้ชิด
จึงขอเรียนศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เชอรี่ อภิเจโต ติดตามข่าวอาการอาพาธ และการรักษาจากคณะแพทย์อย่างเป็นทางการได้ทางการแจ้งข่าวของคณะผู้ถวายการรักษา ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นระยะ และขอเรียนศิษยานุศิษย์ ปฏิบัติการเข้ากราบเยี่ยมตามข้อกำหนดของคณะแพทย์และอุปัฏฐากอย่างเคร่งครัด และร่วมกันปฏิบัติบูชาถวายแด่หลวงปู่โดยทั่วกันขออนุโมทนาในความร่วมมือร่วมใจ เพื่อรักษาธาตุขันธ์หลวงพ่อมา ณ ที่นี่ด้วย
หมายเหตุ
ทางวัดขอแจ้งว่า ตามประกาศของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนั้น บัดนี้องค์หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต พึ่งเสร็จการการผ่าตัดและปลอดภัยดีแล้ว รู้สึกตัวดี ในวันพรุ่งนี้ทางแพทย์จะได้กราบนิมนต์เพื่อรอดูอาการที่ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดอีกประมาณ 1 ถึง 2 วัน แล้วจึงจะได้กราบนิมนต์องค์หลวงปู่ไปพักที่ตึกหลวงตาพระมหาบัว เพื่อพักตรวจดูอาการอีก 2 ถึง 3 วัน หากไม่มีอะไรทางแพทย์ก็จะได้กราบนิมนต์องค์หลวงปู่เชอร์รี่ กลับที่วัดป่าบ้านตาดต่อไป
ดังนั้นจึงขอญาติโยมศิษยานุศิษย์หลวงปู่เชอร์รี่ ไม่ต้องวิตกกังวลในอาการอาพาธองค์หลวงปู่ และติดตามประกาศแจ้งจากคณะแพทย์ผู้ทำการรักษา ซึ่งทางเพจวัดป่าบ้านตาดจะได้นำเสนออีกครั้งเมื่อได้รับแจ้งต่อไป
และหากว่าญาติโยมจะกราบเยี่ยมก็ขอเป็นหลังจากที่องค์หลวงปู่กลับไปพักที่วัดป่าบ้านตาดในกาลต่อไป
ขอองค์หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต ดำรงธาตุขันธ์แรงหายจากอาการอาพาธโดยเร็วพลันสืบต่อไปด้วยเทอญฃ
