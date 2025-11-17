เมียแจ็กแปปโฮโพสต์ชี้แจง ห้ามแล้วไม่ยอมฟัง ปมคลิปเต้นหน้าลอว์สันฟูจิโดนทัวร์ลง
จากประเด็น แจ็กแปปโฮ ขึ้นหลังคารถ ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ จนสุดท้ายโดนทัวร์ลงแบบจัดเต็ม ล่าสุด แตงโม ภรรยา ได้ออกมาชี้แจงแล้ว ยัน ห้ามแล้วไม่ฟัง
อย่างที่ทราบกันว่าในตอนนี้ไม่มีดราม่าไหนมาแรงเท่า แจ๊กแปปโฮ ที่ทำคอนเทนต์ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ หน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน วิวภูเขาไฟฟูจิ หนึ่งในสถานที่เช็คอินอันโดดเด่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคลิปดังกล่าวของเขาโดนทัวร์ลงแบบจัดหนัดจัดเต็มถึงความไม่เหมาะสม จนล่าสุดสื่อในประเทศญี่ปุ่นเองก็ลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน
ล่าสุด แตงโม ภรรยาของ แจ็กแปปโฮ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงถึงคลิปดังกล่าวว่า “โพสนี้จะไม่ขอปกป้องใคร ขอปกป้องตัวเองกับลูก”
“ครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะ มันไม่ฟัง มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูก”
“ขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลย รู้เรื่องค่ะ แต่คุมไม่ได้จริงๆยอมรับค่ะ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเค้าเองเลยค่ะ ในคลิปที่ยิ้มคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะโฟกัสลูกพึ่งเปลี่ยนเพิสเสร็จ ลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมัน”
“หลังจากนี้ก็คงยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะ”
“#ก็ถูกของทุกคนแหละค่ะมันอยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้”
