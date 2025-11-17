ข่าวกีฬาฟุตบอล

เยอรมนี พบ สโลวาเกีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:36 น.
112

17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เยอรมนี พบ สโลวาเกีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เยอรมนี VS สโลวาเกีย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เยอรมนี พบ สโลวาเกีย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
  • สนาม : เรด บูลล์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax
Credit : Germany Football Team

วิเคราะห์บอล เยอรมนี – สโลวาเกีย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เยอรมนี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอินทรีเหล็ก ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โอลิเวอร์ เบามันน์, รีเดิล บากู, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ลีรอย ซาเน่, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, แซร์จ กนาบรี้ และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Germany Football Team

สโลวาเกีย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ฟรานเชสโก้ กัลโซน่า จะไม่มีชื่อของ ลูโบมีร์ ซัตก้า, มาริโอ เซาเออร์ และ อาเดรียน คาปราลิค ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มาร์ติน ดูบราฟก้า, นอร์แบร์ กียอมเบร์, มิลาน สคริเนียร์, อดัม ออแบร์, เดวิด ฮันค์โก้, มาตัส เบโร, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, โทมัส ริโก้, เดวิด ดูริส, เดวิด สเตรเล็ก และ ลูคัส ฮาราสลิน

Credit : Slovenský futbalový zväz

สถิติการพบกันของ เยอรมนี – สโลวาเกีย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 04/09/25 สโลวาเกีย 2-0 เยอรมนี (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 26/06/16 เยอรมนี 3-0 สโลวาเกีย (ยูโร 2016)
  • 29/05/16 เยอรมนี 1-3 สโลวาเกีย (กระชับมิตร)
  • 06/06/07 เยอรมนี 2-1 สโบวาเกีย (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 11/10/06 สโลวาเกีย 1-4 เยอรมนี (ยูโร รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เยอรมนี

  • 14/11/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 13/10/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สโลวาเกีย

  • 14/11/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 13/10/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 แพ้ ไอร์แลนด์เหนือ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ เยอรมนี 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Germany Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เยอรมนี (4-2-3-1) : โอลิเวอร์ เบามันน์ (GK) – รีเดิล บากู, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, โจนาธาน ทาห์, เดวิด เราม์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ลีรอย ซาเน่, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, แซร์จ กนาบรี้ – นิค โวลเทอมาเดอ

สโลวาเกีย (4-3-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – นอร์แบร์ กียอมเบร์, มิลาน สคริเนียร์, อดัม ออแบร์, เดวิด ฮันค์โก้ – มาตัส เบโร, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, โทมัส ริโก้ – เดวิด ดูริส, เดวิด สเตรเล็ก, ลูคัส ฮาราสลิน

Credit : Slovenský futbalový zväz

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เยอรมนี 2-1 สโลวาเกีย

 

