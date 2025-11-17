เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เนเธอร์แลนด์ VS ลิทัวเนีย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
- สนาม : โยฮัน ครัฟฟ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เนเธอร์แลนด์ – ลิทัวเนีย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เนเธอร์แลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอัศวินสีส้ม ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ท แฟร์บรุคเก้น, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ซาบี ซิโมนส์, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, โคดี้ กัคโป และ เมมฟิส เดปาย
ลิทัวเนีย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เอ็ดการาส ยานเคาส์คัส เองก็ไม่มีมีรายานนักเตะหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่ง 11 ตัวจริงชุดที่ดีที่สดเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มาร์ติน ดูบราฟก้า, นอร์แบร์ กียอมเบร์, มิลาน สคริเนียร์, อดัม ออแบร์, เดวิด ฮันค์โก้, มาตัส เบโร, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, โทมัส ริโก้, เดวิด ดูริส, เดวิด สเตรเล็ก และ ลูคัส ฮาราสลิน
สถิติการพบกันของ เนเธอร์แลนด์ – ลิทัวเนีย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 07/09/25 ลิทัวเนีย 2-3 เนเธอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์
- 14/11/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 12/10/25 ชนะ ฟินแลนด์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 ชนะ มอลตา 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ลิทัวเนีย
- 13/11/25เสมอ อิสราเอล 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 12/10/25 แพ้ โปแลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/10/25 แพ้ ฟินแลนด์ 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/09/25 แพ้ เนเธอร์แลนด์ 2-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ มอลตา 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เนเธอร์แลนด์ (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง – ซาบี ซิโมนส์, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, โคดี้ กัคโป – เมมฟิส เดปาย
ลิทัวเนีย (3-5-2) : โทมัส สเวดเคาส์คัส (GK) – อาร์เตมิยุส ตูตีสกินาส, วิเลียส อาร์มาลาส, เอ็ดการาส อุตคัส – ปิยุส ซีร์วีส, กราตาส ซีร์เกดาส, พอลัส โกลูบิคัส, จัสตาส ลาซิคกัส – ฟีดอร์ เชอร์นิช, กีติส พอเลาส์กัส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เนเธอร์แลนด์ 2-0 ลิทัวเนีย
