การเงินเศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 15:45 น.
59
แฟ้มภาพ Facebook @GSBSociety

ออมสินช่วยลูกหนี้นอกระบบ ให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน สมัครและติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปิดหนี้นอกระบบ จบที่ออมสิน กับสินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท

  • ดอกเบี้ย เริ่มต้นร้อยละ 0.75** ต่อเดือน (Flat Rate)
  • ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี

สมัครและติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด **เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี รู้ก่อนกู้ .. กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ธนาคารประชาชนออมสิน 2568
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ เมื่อ 31 ต.ค.2568 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ

ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส

โดยผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 ตุลาคม 2568 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ข้างต้น ไปแล้วจำนวน 92,548 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2,793.15 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินการ ณ วันที่ 25 กันยายน 2568 จำนวน 2,159 ราย และมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น 63.70 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด

รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาให้บริการสินเชื่อในระบบอย่างถูกกฎหมาย โดยปัจจุบัน ณ เดือนกันยายน 2568 มีนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้ว 1,160 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 5,371,285 บัญชี

เป็นจำนวนเงินรวม 53,511.20 ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้าง 394,768 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 7,633.05 ล้านบาท ทั้งนี้ นิติบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359.

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 15:45 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

