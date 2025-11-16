ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/11/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:04 น.
วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น. บรรดาผู้ถือสลากและคอหวยออมสิน เตรียมเฝ้ารอจับตา การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น. บรรดาผู้ถือสลากและคอหวยออมสิน เตรียมเฝ้ารอจับตา การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ตรวจสลากออมสิน 16/11/68 ชมถ่ายทอดสด ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 1 ปี

งานนี้ต้องร่วมลุ้นระทึกว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ กับรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) จาก สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ประเภทหน่วยละ 100 บาท) ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ทีมข่าว The Thaiger พร้อมเกาะติดสถานการณ์ รายงานผลรางวัลทุกประเภทให้ทราบทันทีที่การออกรางวัลเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือสลากทุกท่านโชคดีในงวดนี้

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท

  • รอผล

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท

  • รอผล
ตรวจสลากออมสิน 16/11/68 ชมถ่ายทอดสด ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 1 ปี
ภาพจาก : FB/9 MCOT

ช่องทางตรวจผลสลากออมสิน

ประชาชนผู้ถือสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตามช่องทางทั้งเว็บไซต์ทางการธนาคารออมสิน ถือเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุด สามารถกรอกเลขสลากเพื่อตรวจรางวัลได้โดยตรงที่หน้า ตรวจรางวัลสลากออมสิน และ Facebook 9 MCOT > คลิกรับชม

ตรวจหวยออมสิน ย้อนหลัง งวด วันที่ 16/10/68

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่ 607 T 1807159

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 607 W 7092411

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 7228504 7305131 2010181 0127525 2614531

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 6511169 9348910 9453889 3920272 4962805
  • 3835132 4608278 3397307 9480684 9788454

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 6542910 1189227 9051697 6570306 6492402
  • 9432554 3396918 2087937 6158334 0381683
  • 7953855 3158010 3854572 7622537 5658166

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท

  • 1760

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท

  • 160

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท

  • 1988308 2036749 2030426 1978000 2053422

ตรวจหวยออมสิน ย้อนหลัง งวด วันที่ 16/9/68

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่ 618 ช 9421278

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 609 R 8258353

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 0774614 5164404 3769589 0444111 6110264

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 1504392 6126144 0799576 3900809 1287872
  • 3710991 8491793 5924137 8976251 8197642

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 3410168 5618231 6369591 3934009 7808776
  • 8884243 0916846 1484476 8079194 9407021
  • 7767312 2855707 4542278 3108419 7347752

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท

  • 5784

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท

  • 139

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท

  • 1787025 2086440 1931218 1994987 2029968

