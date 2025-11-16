หวยออมสิน 16/11/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่
วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น. บรรดาผู้ถือสลากและคอหวยออมสิน เตรียมเฝ้ารอจับตา การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ตรวจสลากออมสิน 16/11/68 ชมถ่ายทอดสด ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 1 ปี
งานนี้ต้องร่วมลุ้นระทึกว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ กับรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) จาก สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ประเภทหน่วยละ 100 บาท) ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ทีมข่าว The Thaiger พร้อมเกาะติดสถานการณ์ รายงานผลรางวัลทุกประเภทให้ทราบทันทีที่การออกรางวัลเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือสลากทุกท่านโชคดีในงวดนี้
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- รอผล
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท
- รอผล
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท
- รอผล
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท
- รอผล
ช่องทางตรวจผลสลากออมสิน
ประชาชนผู้ถือสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตามช่องทางทั้งเว็บไซต์ทางการธนาคารออมสิน ถือเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุด สามารถกรอกเลขสลากเพื่อตรวจรางวัลได้โดยตรงที่หน้า ตรวจรางวัลสลากออมสิน และ Facebook 9 MCOT > คลิกรับชม
ตรวจหวยออมสิน ย้อนหลัง งวด วันที่ 16/10/68
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
- งวดที่ 607 T 1807159
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 607 W 7092411
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- 7228504 7305131 2010181 0127525 2614531
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- 6511169 9348910 9453889 3920272 4962805
- 3835132 4608278 3397307 9480684 9788454
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- 6542910 1189227 9051697 6570306 6492402
- 9432554 3396918 2087937 6158334 0381683
- 7953855 3158010 3854572 7622537 5658166
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท
- 1760
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท
- 160
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท
- 1988308 2036749 2030426 1978000 2053422
ตรวจหวยออมสิน ย้อนหลัง งวด วันที่ 16/9/68
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
- งวดที่ 618 ช 9421278
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 609 R 8258353
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- 0774614 5164404 3769589 0444111 6110264
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- 1504392 6126144 0799576 3900809 1287872
- 3710991 8491793 5924137 8976251 8197642
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- 3410168 5618231 6369591 3934009 7808776
- 8884243 0916846 1484476 8079194 9407021
- 7767312 2855707 4542278 3108419 7347752
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท
- 5784
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท
- 139
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท
- 1787025 2086440 1931218 1994987 2029968
