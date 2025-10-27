ออมสิน เปิดลงทะเบียนรับกระปุก 27-30 ต.ค.นี้ จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

ออมสินเปิดจอง ‘กระปุกแสงแห่งการออม’ รับวันออมแห่งชาติ 2568 ลงทะเบียน 27-30 ต.ค. นี้ มีจำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนการรับของที่นี่
ธนาคารออมสิน ประกาศข่าวดีสำหรับนักออมและนักสะสม เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับกระปุกออมสินรุ่นพิเศษ ‘แสงแห่งการออม’ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2568 พร้อมย้ำว่า ‘ทุกการออม คือการจุดแสงสว่างแห่งอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน’ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนและเงื่อนไขการรับกระปุกได้ที่นี่
ผู้ที่ต้องการรับกระปุกออมสินจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 23.59 น. โดยระบบจะปิดการจองสิทธิ์ทันทีเมื่อครบจำนวน เนื่องจากกระปุกมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขการฝากเงิน
1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ และสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จจากธนาคาร โดยตรวจสอบการจองสิทธิ์ได้ที่ https://www.gsb.or.th, Line Official : GSB Society หรือ Mobile Banking (MyMo) ก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
2. ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา , ผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)
3. ผู้ฝากสามารถฝากเงินตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568 หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวัน และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับกระปุกออมสิน
4. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงื่อนไขการรับฝากเงินแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo)การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
5. ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิ์
มาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินแทนได้
ขั้นตอนการรับกระปุกออมสิน
1. ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้เท่านั้นได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568
2. ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจก ของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
