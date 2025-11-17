“คนละครึ่งพลัส” หนุนร้านอาหาร สู้ตลาดเดลิเวอรี่ แถมสิทธิประโยชน์ เริ่ม 19 พ.ย.นี้

รองโฆษกรัฐบาล เผย “คนละครึ่ง พลัส” มาตรการใหม่ ช่วยร้านอาหารบุกตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ อัปสกิลฟรี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ 2,000 บาท เริ่ม 19 พ.ย. นี้
17 พฤศจิกายน 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการ “คนละครึ่ง พลัส” ในรอบนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยโดยเฉพาะ
รัฐบาลต้องการผลักดันให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถขยายช่องทางการขายเข้าสู่โลกออนไลน์และตลาดฟู้ดดิลิเวอรี่ที่มีการเติบโตสูง โดยจะมีการสนับสนุนการอัปสกิลด้านการขายออนไลน์และเดลิเวอรี่ เพื่อช่วยให้ร้านค้าท้องถิ่นปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับร้านค้า โดยร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี่ หากมียอดคำสั่งซื้อตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลามาตรการ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,000 บาท
มาตรการสนับสนุนร้านค้านี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 นางสาวลลิดากล่าวว่า นี่คือก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจรายย่อย ช่วยให้ร้านค้า “ขายได้มากขึ้น-เข้าถึงลูกค้าใหม่-และเติบโตในตลาดออนไลน์” ได้อย่างเต็มรูปแบบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!
- รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
- แกร็บฟู้ด เผยคนไทยแห่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านเดลิเวอรี ทุบสถิติล้านออเดอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: